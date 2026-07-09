La UCO implica al exjefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, en el 'enchufe' de Leire en Correos: "Lo tuyo sale"

Leire Díez está vinculada a una red que supuestamente cobraba comisiones por influir en decisiones públicas y amañar procesos administrativos.

La Guardia Civil ha encontrado mensajes que prueban la intervención directa en la designación de Díez, quien llegó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en la empresa pública.

Leire Díez, investigada por la Justicia, fue presuntamente colocada en Correos tras un pacto entre Serrano y Vicente Fernández.

La UCO implica a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la contratación irregular de Leire Díez en Correos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en el enchufe en la empresa publica Correos de Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada por la Justicia.

Así lo recoge un informe policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El documento ya ha sido enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga a Díez por sus supuestas maniobras para desestabilizar causas judiciales que atenazaban al Gobierno, al entorno familiar de Sánchez y al propio PSOE.

Asimismo, Pedraz incluye a Leire Díez en una red que, presuntamente, cobró abultadas comisiones por influir en la Administración en favor de determinadas empresas y cometer amaños en procesos de decisión pública.

Según la UCO, Serrano pactó con otro de los investigados en esta causa, Vicente Fernández, el enchufe de Leire Díez en Correos.

De hecho, la Guardia Civil ha hallado un mensaje que Fernández le escribió a la fontanera en alusión a su colocación en la empresa pública postal, en la que llegó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia. "Lo tuyo sale", reza dicho mensaje.

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