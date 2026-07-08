El Tribunal Supremo descarta llevar a la Justicia europea el proceso de regularización de inmigrantes de Sánchez

Pedro Sánchez este miércoles en la cumbre de la OTAN. Yves Herman Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo ha decidido no llevar ante la Justicia europea el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón para suspender el real decreto sobre regularización. Más de 1,17 millones de inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización, con más de 608.000 solicitudes ya admitidas a trámite, permitiendo residencia y trabajo temporal en España.

El Tribunal Supremo ha descartado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Alto Tribunal, por otro lado, ha rechazado los recursos de la Comunidad Valenciana y de Aragón para suspender el real decreto del Ejecutivo.

En relación con el planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE, la Sala entiende que, "atendidas las alegaciones de las partes, una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".

El Supremo, para rechazar los recursos de las comunidades gobernadas por el PP contra la regularización, se remite a las razones que ya fueron expuestas en dos autos de este mismo año.

A las decisiones adoptadas no se formulan votos particulares discrepantes.

Un total de 1.174.978 inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno y más de 608.000 de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.

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