Leire confesó que tenía mucho trabajo "entre lo de Badajoz y lo de la esposa", afirma el exjefe de seguridad de Correos al juez

Villalba, comandante de la Guardia Civil, ratificó que Díez le ofreció interceder ante la directora del cuerpo y solicitó datos sobre altos mandos.

Díez habría intentado obtener información sensible sobre la Guardia Civil y sus responsables, centrándose en los casos contra Begoña Gómez y David Sánchez.

El juez Pedraz investiga a Díez por supuestamente intentar boicotear investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y el Gobierno.

Francisco Ortega, exjefe de seguridad de Correos, declaró que Leire Díez mencionó tener "mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa".

Francisco Ortega, exjefe de seguridad de Correos, declaró este martes ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez, la fontanera del PSOE, le comentó que tenía "mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa".

Pedraz investiga a Díez por, supuestamente, haber maniobrado en la sombra para boicotear las investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista y al Gobierno.

Entre ellas, el procedimiento penal contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el dirigido contra el hermano de éste, David Sánchez, que se instruyó en Badajoz.

De hecho, en una resolución judicial, Pedraz subrayó que los instructores de dichos procedimientos —los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, respectivamente— eran objetivos a batir de la fontanera, quien habría planeado campañas para desprestigiarlos.

Este martes, Ortega fue interrogado como testigo en la Audiencia Nacional, ya que estuvo presente en una de las dos de las reuniones en las que Leire Díez habría intentado sonsacar información comprometedora de la Guardia Civil.

En concreto, en uno de los encuentros que la fontanera mantuvo con el comandante de la Benemérita Rubén Villalba.

Ante el juez, obligado a decir la verdad, Ortega aseguró que conoció a Leire Díez en la etapa en la que ella trabajó en Correos como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia.

Según declaró el testigo, fue Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, quien le remitió el contacto de Díez debido a unos "problemas" en la seguridad de la empresa pública postal.

Al poco, durante una conversación telefónica, Leire le había preguntado si conocía al comandante Villalba, con el que quería reunirse. Francisco Ortega, según su testimonio, recurrió a un intermediario, llamado Daniel Mateo, que organizó el encuentro entre Díez y Villalba.

En esa reunión, al igual que en otras que investiga Pedraz, la fontanera habría tratado de obtener información sensible contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las principales pesquisas que pretendía torpedear.

Es por eso que el juez citó a declarar este martes a Ortega, quien testificó que, en dicha reunión, celebrada en marzo de 2025, Díez le preguntó a Villalba si conocía "comportamientos indecorosos, deshonrosos e ilícitos" de miembros de la Benemérita.

De acuerdo con su relato, fue entonces cuando la fontanera aludió también a su "mucho trabajo, entre lo de Badajoz y lo de la esposa".

El Ministerio Fiscal preguntó este martes a Ortega si sabía a qué extenuantes labores se refería la mujer. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el exjefe de seguridad de Correos manifestó que, a su entender, se trataría de "recopilación de información".

En marzo de 2025, las dos causas judiciales mencionadas estaban, aproximadamente, en su ecuador. El llamado caso Begoña había comenzado a investigarse en abril de 2024 y, recientemente, el juez Peinado propuso que la mujer de Sánchez sea juzgada ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos.

Por su parte, entre finales del pasado mayo y junio, fue juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz David Sánchez, quien se encuentra a la espera de sentencia.

Unos minutos antes que Ortega, testificó el propio Villalba, quien ratificó que Leire Díez le ofreció, en aquella conversación, interceder a su favor ante Mercedes González, la directora de la Guardia Civil.

El comandante está siendo investigado en otro procedimiento instruido en la Audiencia Nacional, el llamado caso Koldo, en el que también lo está Koldo García.

Debido a esta circunstancia, Villalba fue apartado de su puesto de trabajo. Es por ello que, según su relato, Díez se ofreció a intermediar en su favor ante la máxima responsable política de la Guardia Civil, con quien alardeaba de tener mucha cercanía.

Tras su charla con Díez (a lo largo de dos encuentros; ambos en marzo de 2025), el comandante Villalba redactó varias actas de lo comentado en esas citas.

En esas notas, el guardia civil relató que la fontanera del PSOE se jactaba de que informaba de sus maniobras la actual directora de la Benemérita, a quien Pedraz ha sumado recientemente a la lista de investigados del caso Leire.

Según plasmó Villalba en sus anotaciones, Díez —que, en aquellas fechas, era militante del PSOE y muy cercana a Santos Cerdán— le solicitó información sobre varios altos mandos de la Guardia Civil. Y los interesados en esos datos eran "los de arriba", en palabras de Mateo.

Entre sus objetivos principales estaba el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, a quien Leire ya tenía colocado en la diana y que se encargaba (y aún encarga) de las pesquisas de algunas de las investigaciones judiciales que más inquietan al Partido Socialista.