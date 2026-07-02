Francia absuelve al etarra Josu Ternera en el último proceso pendiente y abre la vía para su extradición a España

José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, alias Josu Ternera, a su llegada al juzgado para su juicio de apelación en París, Francia. Efe

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Las claves Generado con IA El Tribunal de Apelación de París ha absuelto a Josu Ternera, histórico dirigente de ETA, en el último proceso judicial que tenía pendiente en Francia. La acusación contra Josu Ternera era por pertenencia a organización terrorista entre diciembre de 2002 y mayo de 2005. La prueba principal eran rastros de ADN y huellas encontradas en pisos francos de ETA en Lourdes y Villeneuve sur Lot. La absolución abre la vía para la extradición de Josu Ternera a España.

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu Ternera, que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era por pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.

En este proceso, que se celebró en abril, se le juzgó por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó a su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot en los que vivieron el que era entonces jefe militar de la organización terrorista, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

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