La Audiencia corrige a la juez y absuelve a un portavoz de Vox de delito electoral por participar en un mitin siendo policía

El tribunal suprime de la sentencia que su intervención tuviera la intención de captar sufragios para Vox, lo que lleva a su absolución.

La Audiencia considera probado que Vázquez asistió al acto de Vox como invitado para exponer su opinión sobre la inseguridad, y no para captar votos.

En primera instancia, Vázquez fue condenado a 10 meses de prisión y a una multa de 3.600 euros, además de la inhabilitación para empleo público.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Samuel Vázquez, portavoz de Vox y policía, del delito electoral por participar en un mitin siendo agente en activo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Samuel Vázquez, el policía que ejerce como portavoz de Vox en materia de Seguridad e Inmigración.

El 10 de marzo de este mismo año, un Juzgado de Móstoles le había condenado a 10 meses de prisión por un supuesto delito electoral, derivado de su participación, en 2023, siendo aún agente en activo, en un acto político organizado por la formación que preside Santiago Abascal.

No obstante, ahora, en una sentencia fechada este lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, precisa que Vázquez no intervino para captar votos en favor del partido que luego le ficharía, sino como "invitado" al evento.

El 20 de mayo de 2023, fecha en la que el policía participó en un acto de campaña de Vox en un centro cívico de Fuenlabrada, pronunció un discurso muy crítico con la delincuencia de las bandas organizadas y alertó del incremento de la inseguridad ciudadana.

En primera instancia, el Juzgado consideró que dicha intervención se realizó con el propósito de captar sufragios en favor de las candidaturas de Vox.

Por ello, además de una condena de diez meses de cárcel, se le impuso la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, la inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 3.600 euros.

La Audiencia corrige esta decisión. Tan sólo modifica algunos fragmentos de la sentencia anterior, pero son suficientes como para absolver a Vázquez.

El tribunal acepta los hechos probados pero añade las palabras "como invitado" al relatar la participación del acusado en el acto de Vox. Y suprime que lo hiciese "con el propósito de captar sufragios".

La Audiencia de Madrid da por hecho que el evento, obviamente, buscó "influir en la orientación del voto de los electores". Por ello, desde el partido, invitaron al agente "a fin de exponer su opinión y experiencia sobre la inseguridad" en Fuenlabrada.

Aquí viene el matiz: "Pero no para 'captar' votos, ni directa ni indirectamente, en favor de la formación política Vox o de su candidata...".

Por ello, esta nueva sentencia, que corrige a la anterior, le absuelve del delito electoral.