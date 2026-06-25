La defensa de Zapatero pide la nulidad de todo el procedimiento por vulnerar sus derechos fundamentales
También pide la exclusión como prueba de todas las evidencias obtenidas en los registros a Julio Martínez y a Plus Ultra.
Más información: Zapatero cobró 200.000€ por mediar ante el expresidente de Bolivia para evitar una condena al Grupo Gloria, según la UDEF
Las claves
Generado con IA
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado la nulidad de todo el procedimiento judicial en su contra.
El abogado Víctor Moreno Catena alega vulneración de derechos fundamentales como el juez ordinario, proceso justo, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia.
Se denuncia la incorporación de pruebas supuestamente obtenidas de forma ilícita, vulnerando los derechos a la intimidad, protección de datos y secreto de las comunicaciones.
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que declare la "nulidad general de las actuaciones" y, en particular, de 11 resoluciones claves, incluida la que otorgó la condición de investigado al expresidente del Gobierno.
En un escrito conocido por EL ESPAÑOL, el defensor de Zapatero, Víctor Moreno Catena, alega que se han vulnerado los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia del expresidente socialista.
También sostiene que se han incorporado al procedimiento pruebas que han sido "ilícitamente analizadas". Con ello se habría vulnerado, añadidamente, el derecho fundamental a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones.