El contrato de ZP por influir en el Estado boliviano: el 50% de los 200.000€ por adelantado, 10.000€/día de dietas y gastos

Zapatero se reunió con altos cargos bolivianos y logró que la justicia paralizara el pago de 107 millones de dólares que Soboce debía abonar a una empresa rival.

La UDEF considera que la sociedad Focus Social Research SAC fue usada como intermediaria para camuflar el verdadero motivo de los pagos.

El contrato de "asesoría" incluía el pago adelantado del 50% y dietas de 10.000 euros diarios más gastos de viaje en business.

José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir en el Estado boliviano en favor de la cementera Soboce, según la Policía.

José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por, según la Policía, influir en el Estado boliviano y evitar una condena millonaria a Soboce, una empresa de cemento.

Tras múltiples gestiones de ZP con las altas esferas del país, la Justicia dio marcha atrás y paralizó la decisión de que la cementera pagase 107 millones de dólares (casi 95 millones de euros) a una compañía rival.

El 13 de mayo de 2024, el expresidente del Gobierno firmó un contrato de "asesoría" con la compañía Focus Social Research SAC, que, de acuerdo con la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), fue empleada como sociedad "instrumental" para canalizar ese cobro de 200.000 euros y camuflar el motivo real del mismo.

Zapatero no realizó ninguna labor como asesor para Focus Social, tal y como subraya la UDEF en un informe, ya enviado a la Audiencia Nacional. Y sí se reunió el 15 de septiembre de 2024 con el entonces presidente boliviano, Luis Arce, en favor de los intereses de Soboce.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato firmado por el expresidente del Gobierno español, que forma parte del sumario del llamado caso Plus Ultra, en el que Zapatero está siendo investigado por cuatro supuestos delitos (contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contrabando).

Tal y como pactó, ZP cobró 100.000 euros —el 50% del total— por adelantado. El resto, en otros dos pagos; de 50.000 euros cada uno.

De hecho, la secretaria de Zapatero, la también investigada Gertrudis Alcázar, envió la primera factura a Ana María Ospina — directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del grupo del que forma parte Soboce— el mismo día de la firma del contrato.

La factura, además, está fechada el 10 de mayo de 2024, tres días antes de rubricarse el acuerdo.

Además de los abultados honorarios, el contrato incluye, como provisión de fondos, una dieta de 10.000 euros diarios, más gastos en caso de viajes. "Desplazamientos en business", se especifica.

Durante una visita a Bolivia, Zapatero se reunió el mismo día con el izquierdista Arce en el palacio presidencial y con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

También gestionó un encuentro con el entonces titular de Justicia, César Siles, en el que estuvo presente Francisco Shwortshik, CEO de Soboce.

Pero las gestiones en favor de la empresa de cementos, según describe la UDEF, no quedaron ahí.

El 6 de mayo de 2025, "por indicación de Zapatero", Alcázar solicitó a Fabiola Salazar, jefa de gabinete de Arce, el contacto del procurador general del Estado de Bolivia.

Este cargo es una suerte de jefe de la Abogacía del Estado del país. Por entonces, ocupaba ese cargo Ricardo Condori.

"Buenos días, Fabiola. Me indica el presidente Zapatero que me enviaras el contacto del procurador y también me avisaras cuando el presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el presidente Zapatero llame a este señor. Quedo a la espera del teléfono y de tus indicaciones", le indicó en un wasap.

Ese mismo día, tras una conversación entre ZP y Arce, comienzan los contactos con Condori.

Según recoge la UDEF, fue el entonces ministro de Justicia boliviano, César Adalid Siles, quien telefoneó al procurador general. Así se lo comunicó vía WhatsApp Gertrudis Alcázar a Fabiola Salazar (jefa de gabinete de Arce).

Menos de tres semanas después, el caso judicial da un giro y la Sala Constitucional de La Paz dicta una resolución que dejó sin efecto temporalmente la sentencia que obligaba a la cementera a pagar los 107 millones de dólares.

A los quince días de ese fallo, Zapatero cobró la última factura pactada, de 50.000 euros.

"Sociedad instrumental"

La UDEF señala que, "a tenor de las conversaciones observadas, los servicios prestados por Zapatero, a cambio de los aludidos 200.000 euros, no guardan relación con Focus Social Research SAC".

Esta empresa tiene por objeto social el marketing y la comunicación corporativa. "Habría sido empleada como sociedad interpuesta", concluyen los agentes.

"No hay referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad", añaden.

La Policía Nacional concluye que estos pagos a Zapatero se debieron, exclusivamente, a sus gestiones en favor de Soboce.

"Las personas detrás de ellos formarían parte del conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria", sospechan los agentes de la UDEF.

"El objetivo pretendido", señalan, lejos de las supuestas labores de asesoría a Focus Social Research, no era otro que "tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios litigios millonarios".