Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, le retira todos sus pasaportes, le prohíbe salir de España y le hace 'fichar' cada 15 días

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Se le retiran todos los pasaportes y se le prohíbe la expedición de uno nuevo. Begoña Gómez tiene prohibido salir de España y debe acudir a firmar al juzgado dos veces al mes.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio, ante un jurado, a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Así consta en una resoolución fechada este viernes, en la que el magistrado también le impone medidas cautelares.

En concreto, le retira todos los pasaportes que posea y le impide expedir uno nuevo. También, le prohíbe salir de España y le hace acudir a firmar a un Juzgado dos días al mes.

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