Peinado busca dejar atado el juicio contra Begoña Gómez a tres meses de jubilarse y con los recursos clave pendientes

La acusación popular, encabezada por Hazte Oír, pide hasta 24 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción, mientras la Fiscalía no aprecia delito alguno.

El magistrado acelera el proceso a tres meses de su jubilación, sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva recursos clave sobre la causa.

Peinado desconfía de los agentes de Policía que escoltan a Gómez, sospechando que podrían facilitar una posible fuga, y ha impuesto restricciones pese a la presencia policial.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, imponiéndole medidas cautelares como fichar en el juzgado cada 15 días.

Por primera vez, la esposa de un presidente del Gobierno tendrá que ir a 'fichar' a los Juzgados de Plaza de Castilla cada 15 días junto a los presuntos violadores, estafadores o falsificadores en los que los jueces hayan encontrado peligro de fuga.

Begoña Gómez, a diferencia de ellos, acudirá acompañada por los agentes de la Policía Nacional que habitualmente la escoltan y cuya presencia permanente no ha sido suficiente para que el juez Juan Carlos Peinado vea conjurado el riesgo de que la mujer del jefe del Gobierno se sustraiga a la acción de la Justicia.

Peinado desconfía de esos policías y también de sus jefes, y considera que podrían delinquir para facilitar la fuga de Begoña Gómez. "Esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", llega a escribir en la resolución conocida este sábado.

El juez introduce esa grave sospecha sobre la conducta de agentes de la autoridad sin justificarla de modo alguno. No es infrecuente que Peinado no dote a sus decisiones de la debida argumentación.

Como cuando acordó, por una mera providencia inmotivada, reclamar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez entre 2018 y 2025 desde su cuenta institucional. La Audiencia Provincial de Madrid le recordó algo tan básico como que esa injerencia en un derecho fundamental y tumbó la decisión, instando al instructor a dictar un auto motivado.

O como cuando la misma Audiencia le reclamó un "mínimo esfuerzo" para concretar los indicios delictivos contra Gómez, revocando la primera transformación de las diligencias en procedimiento ante el Jurado. El instructor tuvo que dictar un segundo auto de adecuación de las diligencias a los trámites del juicio ante el Jurado, el pasado 10 de abril.

La decisión de imponer medidas cautelares a Gómez y a su ayudante en Moncloa, Cristina Álvarez, puede ser recurrida por las defensas. Pero, mientras tanto, son ejecutivas. Y para cuando la Audiencia Provincial de Madrid examine la impugnación Peinado ya estará jubilado. Salvo que el órgano de apelación imprima a la resolución de ese recurso una celeridad para la que hasta ahora, respecto a anteriores impugnaciones, no ha visto motivo.

Aceleración

El juez tendrá que dejar el servicio activo en la carrera judicial, de manera forzosa, el próximo 27 de septiembre. Desde el pasado abril, Peinado ha pisado el acelerador para dar por concluida la investigación, reclamar el único escrito de acusación en el que se apoya (el de las acciones populares que encabeza Hazte Oír, ya que el fiscal no ve ningún delito), celebrar la audiencia preliminar y dictar el auto de apertura oral.

Todo eso en dos meses, tras dos años de minuciosas pesquisas.

Peinado ha rechazado las contadas diligencias pedidas por la defensa de Begoña Gómez y que consideraba esenciales, como la declaración del profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Ruano, codirector de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva junto a la esposa del presidente del Gobierno.

Tampoco ha aceptado debatir los informes periciales presentados por la defensa sobre las funciones de los asistentes de las esposas de los jefes de Gobierno o el que contradice que haya habido un perjuicio para la UCM.

La resolución que dictó el sábado, por la que abre juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, no es recurrible (a excepción de las medidas cautelares). Por tanto, Peinado deja a los tres acusados al borde del banquillo ante un tribunal de Jurado.

El juez ha emitido esa resolución sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de los que depende el futuro del procedimiento. Esa suspensión no es obligada, pero es una medida de prudencia que muchos instructores adoptan para no dar nuevos pasos hasta saber a qué atenerse en función del resultado de las apelaciones.

La Sección 23 de la Audiencia madrileña tiene que resolver, señaladamente, los recursos contra el auto de Peinado del 10 de abril, en el que dio por terminada la instrucción, concretó los presuntos delitos (malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida) y estableció la competencia del Jurado.

Hasta el momento, la Audiencia no ha tardado menos de dos o tres meses, a veces más, en resolver los numerosos recursos de apelación interpuestos por el fiscal, las defensas y, en menor medida, las acusaciones populares.

Por ejemplo, la Sala resolvió el 9 de diciembre de 2025 las impugnaciones contra la providencia dictada por el instructor el 3 de septiembre anterior para reclamar los correos electrónicos de Gómez.

La primera adecuación de las diligencias a las reglas del procedimiento por Jurado fue acordada el 6 de octubre de 2025 y se revocó por la Audiencia el 20 de enero de este año.

De cumplirse los mismos tiempos, la decisión clave —si el 'caso Begoña' debe seguir adelante y hacerlo ante un Jurado— debería dictarse a finales de este mes o a principios/mediados de julio. Fuentes de la Audiencia Provincial aseguran que va a ser así.

Hasta el momento, ningún recurso contra las decisiones de Peinado ha prosperado en lo esencial. La Audiencia ha dado 'pellizcos de monja', sobre todo en cuestiones procesales. Pero ha respaldado la investigación a la esposa del presidente del Gobierno por la creación y desarrollo de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. También ha desestimado desimputar a los ahora acusados.

Si en las próximas semanas rechazara los recursos contra el auto de adecuación en procedimiento por Jurado, las actuaciones pasarían a la Sección de la Audiencia de Madrid a la que corresponda organizar los trámites para el juicio, en un plazo que en este momento no puede ser determinado.