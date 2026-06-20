Un alto cargo de Óscar López "obvió" un requisito clave y dio a Barrabés "la máxima nota" para lograr un contrato de 4 millones

Por ahora, solo Barrabés figura como investigado en la nueva pieza abierta, aunque no se descarta que haya más implicados conforme avance la investigación.

En las tres adjudicaciones investigadas, Prieto firmó los informes de valoración, aunque en esta última Barrabés no presentó avales de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

La Fiscalía Europea detectó indicios de prevaricación en la adjudicación de este contrato y ha trasladado el caso al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña'.

Luis Prieto Cuerdo, alto cargo de Red.es, otorgó la máxima nota a una empresa de Barrabés pese a no cumplir un requisito clave, permitiéndole ganar un contrato público de más de 4 millones de euros.

Luis Prieto Cuerdo, alto cargo de Red.es, "obvió deliberadamente" que el empresario Juan Carlos Barrabés no cumplía un requisito indispensable para concurrir a un proceso de adjudicación y, aun así, le otorgó la "máxima nota" para que lograse un contrato público de más de cuatro millones de euros.

Además, Prieto también fue quien firmó las valoraciones, en otras dos adjudicaciones de Red.es que logró Barrabés; las mismas a cuyos procesos de licitación el empresario presentó dos cartas firmadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Todo ello lo desvela y advierte en un decreto la Fiscalía Europea (también conocida por sus siglas en inglés, EPPO). Este documento está fechado el pasado 8 de junio y a él ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Desde mediados de 2024, la EPPO estaba investigando, por su posible afectación a los fondos de la UE, las dos adjudicaciones a cuyos procesos de licitación el empresario Barrabés presentó sendos avales firmados por Begoña Gómez.

Ahora, la Fiscalía Europea sospecha que se cometió un supuesto delito de prevaricación en la tercera licitación. Y así se lo ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado, el instructor del llamado caso Begoña, quien seguirá investigando este extremo.

En concreto, Luis Prieto Cuerdo es director de Economía Digital de la entidad pública Red.es, actualmente adscrita al Ministerio de Transformación Digital que hoy encabeza el socialista Óscar López.

Cuando investigaba las dos adjudicaciones en las que Barrabés presentó las manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación que sirven para avalar un proyecto— firmadas por Gómez, la EPPO ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar decenas de e-mails internos de Red.es.

Fue entonces cuando descubrió "indicios de un delito de prevaricación" en la tercera adjudicación, valorada en cuatro millones de euros.

No consta que, en este caso, Barrabés presentase ningún aval firmado por la esposa de Pedro Sánchez.

Párrafo del decreto de Fiscalía.

Ahora bien, la Fiscalía Europea sí ha detectado y ha querido subrayar que, en los tres casos, es Prieto quien firma todos los informes de valoración de las ofertas presentadas a la licitación. De hecho, la EPPO estaba investigando a este directivo.

Sin embargo, por orden de la Audiencia Nacional y por una cuestión de competencias, el organismo europeo ya no continuará con las pesquisas de este asunto. Ha tenido que devolver esta rama del caso Begoña a su instructor, Juan Carlos Peinado.

Y el juez abrió este jueves una pieza separada para investigar estos nuevos hechos. Begoña Gómez, que sí está siendo investigada por cuatro supuestos delitos en la parte principal del caso que lleva su nombre, no lo está en esta nueva pieza.

Por el momento, tan sólo figura Barrabés como investigado. Ahora bien, como plasmó Peinado en una resolución fechada este jueves, no es descartable que más nombres engorden esta lista según avance la investigación de esta pieza separada.

Cuatro millones más

En el decreto en el que la EPPO traslada sus averiguaciones al juez, parece dar mucha importancia a Luis Prieto. Su nombre aparece dentro de un párrafo destacado en negrita.

Lo mismo sucede con las supuestas irregularidades detectadas. La Fiscalía Europea resalta que, como concluyó la UCO tras analizar los mails, la UTE (unión temporal de empresas) de la que formaba parte Barrabés no cumplía un requisito imprescindible.

Párrafo en el que la Fiscalía señala a Luis Prieto.

Esta sociedad no aportó el llamado Libro Blanco, una suerte de informe técnico. Pese a ello, obtuvo la máxima nota en la valoración que firmó Prieto Cuerdo.

A juicio de la Fiscalía Europea, Red.es decidió "obviar deliberadamente" que la UTE de Barrabés no presentó el Libro Blanco, pese a ser un requisito necesario exigido en la parte de los pliegos relativa a los juicios de valor. Pese a todo ello, acabó siendo la adjudicataria.

Esta cifra se suma a los más de 10 millones de euros que, en total, alcanzan los otros dos contratos que investigaba la EPPO, aquellos en los que Barrabés aportó las cartas firmadas por Begoña Gómez.

También entregó manifestaciones de interés con otras rúbricas, como una firmada por la empresa tecnológica Microsoft o por el Ayuntamiento de Madrid.

La esposa de Pedro Sánchez tuvo que declarar ante la Fiscalía Europea. Lo hizo, no obstante, como testigo, obligada, por ello, a decir la verdad.

Y aseguró que no intervino para beneficiar a las empresas de Barrabés, quien, no obstante, sí fue uno de los profesores del máster que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Según consta en la web de Red.es, Luis Prieto Cuerdo ocupó, desde el año 2012, el puesto de asesor en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, "con funciones en la gestión de fondos sobre I+D+i, TIC, instrumentos financieros y financiación de la pequeña y mediana empresa".

"Cuenta con una larga trayectoria en la administración pública y en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en Dirección Tecnológica por la Escuela de Organización Industrial (EOI), además de haberse formado en dirección y gestión pública", expresa su currículum.

También ha sido subdirector general de Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, subdirector general de Infraestructuras Científicas en el Ministerio de Educación y Ciencia y subdirector general de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. También ha trabajado en el sector privado.