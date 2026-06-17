Zapatero niega ante el juez haber influido en favor del rescate de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional. César Vallejo Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado ante el juez Calama que no influyó en el rescate de Plus Ultra. Plus Ultra recibió 53 millones de euros públicos en marzo de 2021 para paliar los efectos de la Covid-19. El juez Calama atribuye a Zapatero supuestos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y delito fiscal. Zapatero no abordó en su declaración el asunto de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez José Luis Calama haber influido en favor de Plus Ultra.

Esta aerolínea recibió en marzo de 2021, a modo de rescate, 53 millones de euros públicos para paliar las consecuencias de la Covid-19.

En el llamado caso Plus Ultra, el juez Calama atribuye a Zapatero los supuestos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y delito fiscal.

Otra imagen de Zapatero antes de declarar en la Audiencia Nacional. Mohammed Salem Reuters

Estos dos últimos, debido al hallazgo en una caja fuerte del despacho del expresidente de joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

Ahora bien, este miércoles, Zapatero —quien solo ha contestado a las preguntas del juez y de su propio abogado— no ha abordado en su declaración el asunto de las joyas. Tan sólo la parte de la causa relativa a sus supuestas influencias con la Administración en favor de determinadas empresas.

En una resolución, Calama situó a Zapatero como "líder" de una red "jerarquizada" que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de gestiones en favor de ciertas compañías.

"Principalmente", detalló el juez, la aerolínea Plus Ultra. Ahora bien, Zapatero ha negado haber desplegado tales influencias e intermediado a favor de la compañía aérea.

El expresidente del Gobierno ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional y ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad.

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