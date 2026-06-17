El Supremo ordena a Bolaños que informe "sin dilación" a Europa de que la selección de la terna al TEDH está recurrida

Aunque no se ha suspendido el proceso, el Supremo exige comunicar la existencia de recursos antes de que el Consejo de Europa nombre al juez español.

El comité encargado de elegir la terna está compuesto mayoritariamente por altos cargos del Gobierno y una vocal del CGPJ.

Dos juristas, Leonardo Cervera y Carlos Hugo Preciado, han impugnado el proceso, cuestionando la independencia del comité de selección.

El Tribunal Supremo ha ordenado al ministro Félix Bolaños informar al Consejo de Europa de que la selección de candidatos al TEDH está recurrida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que comunique al Consejo de Europa "con la máxima rapidez" que se están tramitando dos recursos en los que se impugna el proceso de selección de los candidatos a ser juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Supremo ha admitido a trámite los recursos interpuestos por dos juristas que concurrieron a ese proceso: Leonardo Cervera, secretario general en el Supervisor Europeo de Protección de Datos, y el magistrado Carlos Hugo Preciado, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Ambos impugnan, entre otros aspectos, la composición del comité que entrevistó a los candidatos y finalmente seleccionó a Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento.

La terna ya ha sido enviada por el Gobierno a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, órgano encargado del nombramiento del nuevo juez en el TEDH que sucederá a María Elósegui.

La composición del comité fue establecida en una Orden del ministro Bolaños publicada en el BOE el pasado 12 de enero.

De sus cinco miembros, tres son altos cargos del Gobierno: el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera.

La cuarta es Paz de Andrés, miembro permanente del Consejo de Estado, cargo para el que fue nombrada por el Gobierno. La quinta es la magistrada y vocal del CGPJ Gema Espinosa.

Según los recurrentes, un comité con esa composición no cumple los estándares europeos de independencia y despolitización para la selección de un jurista llamado a ejercer jurisdicción en el Tribunal de Estrasburgo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha acogido la medida cautelar de dejar en suspenso el acuerdo del Consejo de Ministros que el pasado 26 de mayo aprobó la terna seleccionada por el comité.

No ha sido una decisión pacífica, ya que tres de los ocho miembros de la Sala han sido partidarios de acordar esa medida cautelar porque "la continuación del procedimiento de elección ante el Consejo de Europa puede frustrar la finalidad legítima" de los recursos.

La mayoría, sin embargo, ha considerado que, si bien el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado constituye el último trámite sujeto al control judicial del Supremo, "el nombramiento de la persona que vaya a ser elegida en el TEDH no es inminente".

"Aún resta un largo procedimiento (examen por el panel consultivo de expertos y trámite de aprobación ante la Asamblea del Consejo de Europa) hasta el nombramiento final y, en cuyo transcurso, habrán de ser examinadas las personas candidatas sobre las condiciones de idoneidad y los estándares de independencia e imparcialidad con que hayan sido seleccionadas", añade.

"No sólo es esta Sala la que, a través del recurso contencioso-administrativo, puede efectuar un control de legalidad del acuerdo impugnado y de la terna seleccionada por el Gobierno español", señala.

También el Consejo de Europa "dispone de diferentes mecanismos de control" para examinar a los candidatos antes de elegir al juez español.

Sin embargo, la Sala sí ha acogido la otra medida cautelar propuesta por los recurrentes para que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ponga "sin dilación" en conocimiento del Consejo de Europa la existencia de los recursos y que se hallan pendientes de sentencia.