"Si Begoña estuviera casada con otra persona, no estaría en el banquillo", dice la defensa a la espera de medidas cautelares

Según la defensa, la cátedra de la Universidad Complutense fue ofrecida a Gómez por su trayectoria y no existen pruebas de tráfico de influencias ni de apropiación indebida.

La defensa de Begoña Gómez sostiene que no existen indicios en su contra y denuncia una instrumentalización política del proceso judicial.

Las acusaciones populares solicitan medidas cautelares para Gómez y su asistente, como la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país.

El juez decidirá próximamente si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, su asistente y un empresario irán a juicio por las acusaciones en su contra.

Una larga comparecencia de casi tres horas celebrada ayer por la tarde en los Juzgados de Plaza de Castilla constituyó el último trámite antes de que el juez Juan Carlos Peinado decida, con toda probabilidad, llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

La audiencia, a la que Peinado obligó a asistir a los tres acusados, sirvió también para que las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, pidieran la imposición a Gómez y Álvarez de medidas cautelares.

Peinado no decidió ayer ni sobre esa petición ni sobre la continuación del proceso, que -salvo que la Audiencia Provincial de Madrid decida lo contrario- se encamina a un juicio ante el Tribunal del Jurado.

Las acusaciones populares pidieron la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, que en ocasiones acompaña a su marido a viajes oficiales.

También, que se le impida salir del país, que tenga que comparecer cada 15 días en sede judicial y que no pueda vender las participaciones de su empresa Transforma TSC SL.

Respecto de Cristina Álvarez, las acusaciones populares han solicitado la retirada de su pasaporte y que comparezca quincenalmente en un Juzgado.

Hazte Oír no ha pedido ninguna medida cautelar para Juan Carlos Barrabés.

Los acusados, en silencio

Ninguno de los tres acusados intervino durante la comparecencia. Sí escucharon las intervenciones de las partes: las del fiscal y las defensas, a favor del archivo del caso. Las de las acusaciones y la Universidad Complutense de Madrid, en pro de que continúe y haya juicio.

El letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, manifestó que “se está haciendo política con un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo”.

Algunas decenas de personas se concentraron, de hecho, frente a los Juzgados con pancartas contrarias al PSOE y a Pedro Sánchez.

"Nadie debería permitir la instrumentalización de un procedimiento penal”, ha añadido Camacho.

"Si el sistema no es capaz de depurar este tipo de acciones judiciales/políticas, tenemos un grave problema en el Estado de derecho”, ha dicho.

“Begoña Gómez tiene un problema”, ha admitido. “Pero también tiene un grave problema la Administración de Justicia, que se va a dejar demasiados pelos en la gatera si esto termina siendo un procedimiento en el que se persiga a alguien por estar casada con quien está y no por los hechos”.

“Si Begoña Gómez estuviera casada con otra persona, no estaría sentada en el banquillo como lo está en este momento”, ha asegurado.

El defensor expresó su “firme convicción” de que “no existe un solo indicio” contra la esposa del presidente del Gobierno.

Se quejó de la “aceleración” que Peinado ha imprimido al proceso en los últimos meses _la jubilación del juez se producirá en septiembre_ y del rechazo de diligencias que la defensa considera esenciales. En particular, la declaración del codirector de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, José Manuel Ruano.

Consideró, asimismo, que “carece de sentido que estemos llegando al auto de apertura de juicio oral cuando todavía no se han resuelto los recursos".

Respecto a los delitos objeto de acusación, sostuvo que “en ningún caso está acreditado que se haya producido ninguna conducta apropiatoria” del 'software' de la cátedra por parte de Begoña Gómez .

“Este letrado aportó el correo electrónico en el que puso en conocimiento del vicerrector de la Universidad Complutense que la titularidad del dominio finalizaba a finales del mes de septiembre de 2024] y que Begoña Gómez no iba a renovar el dominio en donde se encontraba el 'software'”.

Un 'software' que “siempre fue planeado como gratuito para las pequeñas y medianas empresas”.

“¿Qué sentido tiene apropiarse de un 'software' que estaba destinado a ser gratuito y de donde no se iba a obtener ningún rendimiento?”, ha preguntado el defensor.

“En todo caso, ha quedado acreditado que ese 'software' fue entregado a la Universidad Complutense de Madrid, nunca fue entregado a Begoña Gómez a título particular. Nadie puede apropiarse de lo que nunca ha tenido”.

Respecto a la acusación de tráfico de influencias, Camacho afirmó que Peinado “sostiene la singular tesis de que Gómez, por ser la mujer del presidente del Gobierno, habría influido en el rector para su nombramiento al frente de la cátedra extraordinaria”.

Pero “realmente no hay ninguna prueba ni indicio, ni siquiera especulación, de que Begoña Gómez haya influido de ninguna manera en su cónyuge ni tampoco de que el rector se haya visto afectado por esa influencia”.

La cátedra “le fue ofrecida por la Universidad Complutense porque llevaba más de 12 años trabajando para la UCM en un máster”, ha sostenido. Una cátedra por la que Begoña Gómez no cobró y que, sin embargo, sí "reportó un beneficio" a la UCM.

En su opinión, además, el instructor ha hecho una aplicación extensiva del delito de malversación “a circunstancias no previstas por el legislador”.

“Begoña Gómez vive en la Moncloa por razones de seguridad. Ninguna cónyuge de ningún presidente de Gobierno ha querido vivir en ese palacio. Por lo tanto, tiene un cocinero que le hace la comida, también tiene una persona que se la sirve en el comedor.... Todo eso, en la interpretación que está haciendo el instructor, daría lugar a una investigación enloquecida a decenas de personas por la comisión de delitos de malversación”, ha explicado.

Respecto a los correos referidos a labores de la cátedra que escribió Cristina Álvarez, algo ajeno a sus funciones en Moncloa, Camacho explicó que "simplemente una amiga apoyaba a otra ante un pico de trabajo".

“La única opción jurídica aceptable, digna y responsable para todos los que trabajamos en el ámbito jurídico es el sobreseimiento de aquello que no se ha acreditado porque nunca existió”, ha concluido.

Por su parte, el defensor de Cristina Álvarez, José María de Pablo, pidió la expulsión de la UCM como actor civil y reiteró la imposición de las costas del proceso para las acusaciones populares.