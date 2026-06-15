El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, alerta sobre la IA en su ingreso en la Academia de Jurisprudencia

Santiago Muñoz Machado este lunes en su ingreso en la Academia de Jurisprudencia.

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, alertó sobre la necesidad de reforzar la protección jurídica ante el avance de la inteligencia artificial en su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Muñoz Machado destacó el reto que suponen los nuevos poderes privados vinculados a la inteligencia artificial, que exigen revisar los instrumentos tradicionales de control jurídico y las garantías de los ciudadanos. Defendió la remodelación de los mecanismos de toma de decisiones públicas y el control de algoritmos para garantizar transparencia y derechos fundamentales en el contexto digital. El jurista, con una extensa trayectoria y numerosos reconocimientos, es ahora miembro de número de tres reales academias integradas en el Instituto de España.

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha advertido este lunes de la necesidad de reforzar la protección jurídica de los ciudadanos ante el avance de la inteligencia artificial durante su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJyLE), celebrado en la sede de la institución.

Catedrático de Derecho Administrativo, abogado, escritor, historiador, investigador, editor y una de las figuras intelectuales más influyentes del ámbito jurídico español contemporáneo, Muñoz Machado pasa a formar parte de la RAJyLE, incorporándose a una institución que reúne a algunas de las principales referencias del pensamiento jurídico nacional.

Con este nombramiento culmina una trayectoria académica e institucional excepcional, al convertirse en el único intelectual que actualmente es miembro de número de tres reales academias integradas en el Instituto de España. Además de pertenecer a la Real Academia Española, que dirige desde 2018 y para cuyo cargo fue reelegido en 2022, es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2012.

Desde este lunes ocupa la medalla número 19 de la corporación (RAJyLE), vacante tras el pase a la condición de académico emérito de Lorenzo Martín Retortillo. Su candidatura fue presentada por los académicos Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Manuel Aragón Reyes y Antonio Fernández de Buján.

En su discurso de ingreso, titulado El poder y el Derecho Administrativo de nuestro tiempo, Muñoz Machado ha incidido en la necesidad de articular nuevas formas de protección de derechos fundamentales como la participación política, la intimidad, la protección de datos, la propiedad intelectual y la libertad de expresión en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial.

El académico situó este desafío en la estela de los grandes procesos de transformación del Derecho público europeo.

Recordó cómo el Derecho Administrativo surgió en el siglo XIX para controlar el enorme poder acumulado por las administraciones públicas tras la Revolución Francesa y garantizar el sometimiento de la Administración a la legalidad y la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos.

A su juicio, esa construcción jurídica, fruto de más de dos siglos de evolución doctrinal e institucional, se enfrenta hoy a una amenaza inédita derivada de la revolución digital y del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

En esta ocasión, señaló, el reto procede de "poderes privados carentes de la misma legitimidad democrática, que están pretendiendo imponerse al Estado mismo", una circunstancia que exige revisar en profundidad los instrumentos tradicionales de control jurídico y las garantías de los ciudadanos frente a nuevas formas de poder.

Muñoz Machado advirtió además de que la dimensión global de la inteligencia artificial desborda las respuestas estatales convencionales y obliga a repensar las bases mismas de la regulación pública.

En este sentido, defendió la necesidad de remodelar todos los mecanismos relacionados con la toma de decisiones públicas y su comunicación a la ciudadanía, garantizando la transparencia, la correcta formación y el control de los algoritmos que sustentan los sistemas de inteligencia artificial.

También alertó sobre la creciente brecha digital que puede afectar a quienes tengan más dificultades para acceder a estas tecnologías.

Pese a la magnitud de los desafíos, el director de la RAE concluyó su intervención con un mensaje de confianza en la capacidad de las sociedades democráticas para contener los riesgos asociados a un uso indebido de la inteligencia artificial, aunque insistió en que la dimensión del reto es comparable a la que afrontaron las generaciones europeas que construyeron el constitucionalismo moderno y los sistemas de control de los poderes públicos tras la Revolución Francesa.

La respuesta al discurso corrió a cargo del académico Tomás Ramón Fernández Rodríguez, en representación de la corporación presidida por Luis María Cazorla Prieto.

La ceremonia reunió a una amplia representación de los ámbitos político, judicial, académico, empresarial y cultural de España e Iberoamérica.

Entre los asistentes figuraban la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; consejeros de Estado; representantes de las academias integradas en el Instituto de España; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); responsables de las academias jurídicas iberoamericanas; así como destacados catedráticos y juristas de todo el país.

Extensa y brillante trayectoria

Muñoz Machado es autor de una obra extensa y de referencia en el ámbito del Derecho público, con cerca de un centenar de libros y numerosos estudios y artículos que lo han convertido en una de las voces más autorizadas del pensamiento jurídico español.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Ensayo, obtenido en 2013 por Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, y el Premio Nacional de Historia, concedido en 2018 por Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias.

Su producción jurídica incluye títulos fundamentales como Derecho Público de las Comunidades Autónomas y Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público general, considerada una de las obras de referencia de la disciplina. A ello se suma una destacada labor ensayística e histórica, reflejada en trabajos como Cataluña y las demás Españas, Civilizar o exterminar a los bárbaros, El poder y la peste, Cervantes o De la democracia en Hispanoamérica.

Además de su trayectoria como jurista, ha desempeñado un papel decisivo en la modernización de las herramientas lingüísticas y jurídicas del mundo hispánico. En el seno de la Real Academia Española ha impulsado proyectos como el Diccionario del español jurídico, el Diccionario panhispánico del español jurídico, el Libro de estilo de la Justicia, la Plataforma Jurídica Iberoamericana y el programa de lenguaje claro y accesible.

Asimismo, promovió el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), destinado a garantizar la presencia y el desarrollo del español en las nuevas tecnologías y en los sistemas de inteligencia artificial.

Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), consejero nato de Estado y expresidente del Instituto de España, Muñoz Machado mantiene además una intensa proyección internacional.

Es miembro de un total de 22 academias hispanoamericanas de la lengua, las ciencias políticas y el derecho, y académico de honor o correspondiente de numerosas instituciones de América Latina.

Es también doctor honoris causa por diversas universidades españolas e internacionales, entre ellas Salamanca —donde cuenta con un doble doctorado honorífico en Derecho y Filología—, Valencia, Córdoba, Extremadura, Alcalá, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España supone así un nuevo reconocimiento a una trayectoria intelectual de varias décadas dedicada al estudio del Derecho, la defensa de las instituciones democráticas, la reflexión sobre el Estado y la proyección internacional de la lengua y la cultura españolas.