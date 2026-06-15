Las acusaciones populares piden a Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez y que no pueda salir de España

Manifestantes en los alrededores de los Juzgados de Plaza de Castilla, este lunes, mientras sucedía la audiencia preliminar del 'caso Begoña' Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Las acusaciones populares han solicitado al juez que retire el pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y le prohíba salir de España. También se pide que Gómez comparezca cada 15 días en sede judicial y no pueda vender participaciones de su empresa Transforma TSC SL. La Universidad Complutense reclama a Begoña Gómez 113.000 euros por la supuesta apropiación de un software, actuando solo como actor civil. Se propone juzgar a Gómez ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación.

Las acusaciones populares del llamado caso Begoña, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

También, que se le impida salir del país, que tenga que comparecer cada 15 días en sede judicial y que no pueda vender las participaciones de su empresa Transforma TSC SL.

Este lunes, a partir de las seis de la tarde, se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular Peinado, la audiencia preliminar previa al juicio en el que, salvo sorpresa, Gómez sera juzgada ante un jurado popular.

Hazte Oír, la asociación que lidera las acusaciones populares de esta causa, ya solicitó estas mismas tres medidas cautelares para Gómez en un escrito. Este lunes, se ha ratificado.

No obstante, no ha pedido ninguna medida cautelar para Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en este procedimiento.

Respecto de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en la Moncloa, las acciones populares han solicitado la retirada de su pasaporte y que comparezca quincenalmente en un Juzgado.

La audiencia preliminar celebrada este lunes es un trámite previo al juicio con jurado en el que, una vez finalizada la instrucción, el juez escucha los argumentos de acusaciones y defensas y decide si debe continuar o no el procedimiento.

Por el momento, Peinado ni se ha pronunciado sobre las medidas cautelares ni sobre la continuación de la causa.

Al inicio de este acto, las distintas partes han defendido sus posturas. El abogado de Hazte Oír, quien lidera las acusaciones populares, ha defendido que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado, algo a lo que se han opuesto tanto las defensas y la Fiscalía.

Juicio con jurado

El pasado mes de abril, Peinado propuso que Begoña Gómez fuese juzgada ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos.

En concreto, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Las acusaciones populares solicitan un total de 24 años de prisión para la mujer de Sánchez.

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) —centró en el que Gómez dirigió una cátedra— acusa a Gómez de haberse apropiado de un software de su propiedad para ofrecerlo en una web registrada a nombre de la sociedad Transforma TSC SL.

Por ello, la UCM reclama a la mujer de Sánchez unos 113.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Este lunes, durante la audiencia preliminar, la Complutense, personada como perjudicada, ha apoyado que se celebre un juicio con jurado; es decir, que sean nueve ciudadanos legos en Derecho los que decidan sobre la culpabilidad o inocencia de Gómez.

La universidad tan sólo actúa como actor civil. No solicita ninguna pena de prisión para la mujer de Sánchez, sino, únicamente, un resarcimiento económico.

En el Juzgado, la Fiscalía ha recordado que aún está pendiente que la Audiencia Provincial de Madrid, jerárquicamente superior a Peinado, resuelva varios recursos y decida, finalmente, si hay indicios para que se celebre un juicio.