La mano derecha de García Ortiz se reunió al menos dos veces con la 'fontanera' del PSOE sin informar a Anticorrupción

Las claves

Las claves Generado con IA Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general García Ortiz, se reunió al menos dos veces con Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, y el abogado Jacobo Teijelo sin informar a la Fiscalía Anticorrupción. Las reuniones ocurrieron en marzo y abril de 2025, en plena investigación del Tribunal Supremo contra Villafañe por revelación de datos tributarios reservados. Leire Díez y su equipo son investigados por presuntas acciones para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y a sus dirigentes, incluyendo estrategias para atacar a jueces y fiscales. Las agendas y mensajes intervenidos reflejan la intención de Díez de influir en causas relevantes para el PSOE y de gestionar reuniones en la Fiscalía General sobre casos como los hidrocarburos y el caso Villarejo.

Diego Villafañe, ex teniente fiscal de la secretaria técnica de la Fiscalía General, recibió al menos en dos ocasiones, en marzo y abril de 2025, a la 'fontanera' del PSOE Leire Diez y al abogado Jacobo Teijelo para abordar procedimientos judiciales en los que interviene la Fiscalía Anticorrupción que, sin embargo, no fue informada de esos encuentros ni antes ni después de celebrarse, informan fuentes fiscales.

Las reuniones de Villafañe con Díez han trascendido después de que el juez Santiago Pedraz haya preguntado por ellas a la Fiscalía General.

Pedraz investiga a Díez y a Teijelo, entre otros, por la realización de actuaciones para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y a sus dirigentes, en particular al entorno del secretario general el partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En estas diligencias es también investigado Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y al que el instructor atribuye un papel de dirección de ese entramado a partir de febrero de 2024, aunque Díez y su equipo ya venían desarrollando desde antes estrategias para atacar a los jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Las reuniones con Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, se produjeron el 6 de marzo y el 4 de abril de 2025, en plena investigación del Tribunal Supremo contra él por la relevación de datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Diaz Ayuso.

El propio Villafañe, también investigado en el proceso que terminó con la inhabilitación de su jefe como fiscal general, había sido exonerado por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, una semana antes de la primera reunión con la 'fontanera' del PSOE.

Localizada por Waze

La Fiscalía General solo reconoce esas dos reuniones, un reconocimiento en buena medida inevitable porque existen otros elementos que las corroboran.

Por ejemplo, en uno de los teléfonos intervenidos a Díez aparece una localización del navegador Waze que la ubica a las 15:26 horas del 6 de marzo de 2025 en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, sede de la Fiscalía General.

La celebración de esa reunión había sido anunciada por Díez a Teijelo el día 3 de marzo: "te llamarán de la FGE, iré contigo", escribió la 'fontanera'.

El día 5 indicó al abogado: "Jacobo, puede ser que te llamen hoy para ir mañana. Si te llaman dímelo", lo que indica que terceras personas intervinieron en la gestión del encuentro.

Cuarenta minutos después, Teijelo escribió a Leire Díez: "Ya. A las 17 mañana allí", preguntándole "instrucciones?". La 'fontanera' le respondió "voy yo contigo".

En ese encuentro se habló de los casos de hidrocarburos, procesos que lleva la Fiscalía Anticorrupción. Tras la reunión, Díez escribió a otro miembro de la trama, Vicente Fernández, que "Jacobo dice que debería ir a todas las reuniones de Fiscalía porque complemento bien la parte jurídica. Si ahora hacen rápido lo que han dicho, las cosas se precipitarán".

Las agendas de Díez reflejan su pretensión para abordar con la Fiscalía General otras cuestiones también competencia de Anticorrupción, como denuncias interpuestas en la Fiscalía General por Koldo García Izaguirre o el caso Villarejo.

José Manuel Villarejo estableció una relación directa con Leire Díez, que se reunió también con el abogado defensor, Antonio García Cabrera, con la finalidad de acordar un trato de la Fiscalía más favorable al excomisario a cambio de dar a la 'fontanera' información sobre numerosos asuntos, desde Rajoy, Cospedal o Fernández Díaz al exmando de la Guardia Civil Manuel Corbí.

Diez anunció al abogado de Villarejo el 18 de febrero de 2025 que "te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", aludiendo a una supuesta conversación o reunión previa de la 'fontanera' con la Fiscalía General.

Guiado por sus contactos con Díez, García Cabrera -que en una declaración prestada ante la UCO el 25 de mayo de 2025 negó haberse reunido con el fiscal general- había intentado un acercamiento al actual fiscal del 'caso Villarejo', César de Rivas, sin éxito alguno. "Nefasto" fue el calificativo utilizado por el abogado para describir el resultado su acercamiento al fiscal supuestamente propiciado por la 'fontanera' del PSOE.

Chat entre Leire Díez y García Cabrera.