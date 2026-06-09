Este martes se celebra la última sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz con la presentación de los últimos informes de las defensas.
Por otra parte, la Audiencia Nacional retoma el juicio del 'caso Kitchen' con la continuación de la declaración del excomisario José Manuel Villarejo sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
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El juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo quedará este martes visto para sentencia
El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz quedará este martes visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de los dos últimos acusados.
En concreto, la sala de la Audiencia de Badajoz escuchará a los abogados del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de 'jefe de actividades transfronterizas', según Efe.
Posteriormente, el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, otorgará a los acusados el derecho a la última palabra, poniendo fin así a un juicio que ha durado siete días.
A lo largo de estas jornadas han declarados los once acusados y más de 40 testigos, a lo que se suman las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los letrados de los procesados, así como del Ministerio Fiscal.
Sesiones en las que las acusaciones populares han elevado sus peticiones de hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero, como principales acusados, mientras que las defensas han pedido la libre absolución para los once acusados.
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Villarejo vuelve a declarar en la Audiencia Nacional tras conocerse sus encuentros con Leire Díez
La Audiencia Nacional retoma este martes el juicio del 'caso Kitchen', en el que seguirá declarando el acusado José Manuel Villarejo, una vez que ha trascendido que, según la Guardia Civil, este excomisario mantuvo "varias reuniones" con la exmilitante del PSOE Leire Díez en el verano de 2024.
Villarejo, que debe seguir contestando a las preguntas del fiscal César de Rivas, es uno de los diez acusados en esta causa, en la que se enjuicia una presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP entre 2013 y 2015, bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.
El excomisario empezó a prestar declaración como acusado el pasado 1 de junio, cuando no terminó el interrogatorio del Ministerio Público y este martes también responderá a las preguntas de su abogado defensor, Antonio García Cabrera.
Ambos han aparecido recientemente en informaciones sobre el caso de Leire Díez, en el que la Audiencia Nacional investiga maniobras de una supuesta trama criminal liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Los investigadores consideran que Villarejo se vio con Leire Díez varias veces en el verano de 2024 y que ésta le ofreció un pacto con la Fiscalía para no entrar en la cárcel a cambio de información sobre el juez Manuel Marchena, la cúpula del Gobierno de Rajoy o incluso sobre el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según informa Efe.
"El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe", escribió el 16 de julio de 2024 Leire Díez a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018.