La Audiencia Nacional retoma este martes el juicio del 'caso Kitchen', en el que seguirá declarando el acusado José Manuel Villarejo, una vez que ha trascendido que, según la Guardia Civil, este excomisario mantuvo "varias reuniones" con la exmilitante del PSOE Leire Díez en el verano de 2024.

Villarejo, que debe seguir contestando a las preguntas del fiscal César de Rivas, es uno de los diez acusados en esta causa, en la que se enjuicia una presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP entre 2013 y 2015, bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

El excomisario empezó a prestar declaración como acusado el pasado 1 de junio, cuando no terminó el interrogatorio del Ministerio Público y este martes también responderá a las preguntas de su abogado defensor, Antonio García Cabrera.

Ambos han aparecido recientemente en informaciones sobre el caso de Leire Díez, en el que la Audiencia Nacional investiga maniobras de una supuesta trama criminal liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Los investigadores consideran que Villarejo se vio con Leire Díez varias veces en el verano de 2024 y que ésta le ofreció un pacto con la Fiscalía para no entrar en la cárcel a cambio de información sobre el juez Manuel Marchena, la cúpula del Gobierno de Rajoy o incluso sobre el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según informa Efe.

"El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe", escribió el 16 de julio de 2024 Leire Díez a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018.