El tribunal impide al abogado de David Sánchez interrogarle ahora por su supuesto enchufe en la Diputación en 2017

El tribunal rechazó la solicitud del abogado de Sánchez para volver a interrogarle sobre el presunto enchufe tras una breve deliberación.

Seis de las siete acusaciones populares han elevado la petición de pena a seis años de cárcel para Sánchez, al atribuirle un nuevo delito de tráfico de influencias.

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ya declaró como acusado en el juicio, y su defensa consideró prescrito el delito por el que se le acusaba inicialmente.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha impedido al abogado de David Sánchez interrogarle sobre su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz en 2017.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha impedido a Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, interrogar a este último sobre su supuesto enchufe en la Diputación pacense en 2017.

David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, ya declaró como acusado, durante diez minutos, el pasado jueves, en la quinta sesión del conocido como caso Hermanísimo.

Y Cortés no preguntó a su cliente sobre su contratación en la Diputación de Badajoz al considerar que este hecho, uno de los que se enjuicia en este procedimiento, estaba prescrito.

El escrito de acusación provisional firmado por PP, Vox, Iustitia Europa, Liberum, Hazte Oír, Manos Limpias y Abogados Cristianos calificó el supuesto enchufe como un delito de aceptación de nombramiento ilegal, ilícito que se consideró prescrito al inicio del juicio.

Por ello, Cortés no interrogó a su cliente sobre ese extremo concreto.

Ahora bien, a la hora de elevar a definitivas sus calificaciones, seis de las siete acusaciones populares atribuyeron a David Sánchez —por el presunto enchufe— un nuevo delito de tráfico de influencias y, de esta forma, elevaron a seis años de cárcel la petición de pena para él.

Este lunes, de palabra, al inicio de la sexta sesión del juicio, Cortés ha solicitado poder volver a interrogar a su cliente. Únicamente, sobre este extremo. Pero el magistrado José Antonio Patrocinio, presidente del tribunal, no se lo ha permitido, tras una breve deliberación, de unos cinco minutos, junto a los otros dos miembros de la Sala: Dolores Fernández y Emilio Serrano.

Tras esta negativa —y tras la respetuosa protesta de Cortés—, Patrocinio ha dado paso al turno de informes finales de las acusaciones.

El primero en intervenir ha sido José María Bueno, abogado de Manos Limpias. Aunque esta organización fue la que presentó la denuncia que dio origen al caso Hermanísimo, Bueno fue, precisamente, el único de los letrados de las acusaciones populares, que no elevó su petición de pena.

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