Pedraz cita a la presidenta del PSOE por su relación con Leire Díez y pide las visitas de la 'fontanera' a la Fiscalía

Las agendas y mensajes de Leire Díez muestran referencias a visitas a la Fiscalía General, algunas relacionadas con investigaciones sobre el excomisario Villarejo.

Pedraz solicita a la Fiscalía General información sobre las visitas de Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, a la sede del Ministerio Público.

El juez Santiago Pedraz ha citado a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, para declarar como testigo el próximo 10 de julio.

El juez Santiago Pedraz ha citado a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, para que comparezca a declarar como testigo el próximo 10 de julio.

Pedraz ha pedido también a la Fiscalía General que informe sobre las visitas que la 'fontanera' del partido, Leire Díez, habría realizado a la sede del Ministerio Público durante el mandato de su anterior responsable, Álvaro García Ortiz.

En las agendas manuscritas de Díez y en los mensajes que mantuvo con otros miembros del grupo Hirurok (una trama de presunto tráfico de influencias), aparecen varias referencias a visitas realizadas a la "FGE" cuya finalidad se desconoce, aunque alguna de ellas parece relacionada con las investigaciones al excomisario Villarejo. Las grabaciones de este expolicía han sido una de las fuentes de información de Díez y su equipo para intentar atacar a determinados jueces y fiscales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.