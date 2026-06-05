Santos Cerdán ataca a la UCO: 'El objetivo es destrozar a ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos'

El exdirigente socialista Santos Cerdán durante su comparecencia en el Senado. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Santos Cerdán niega cualquier relación con delitos atribuidos a la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y critica a la UCO por su actuación. Cerdán denuncia que el objetivo de las investigaciones no es esclarecer delitos, sino dañar la reputación de personas consideradas incómodas por el Estado. El exsecretario del PSOE asegura que no existe vinculación suya con ninguna trama investigada y reclama la protección de su presunción de inocencia. Cerdán rechaza responder a la prensa y denuncia el acoso mediático que, según él, afecta también a su familia.

El exsecretario general de Organización del PSOE Santos Cerdán ha hecho público un comunicado en el que niega su relación con los presuntos delitos perpetrados por la 'fontanera' del partido Leire Díez y critica duramente a la UCO. "El objeto no es investigar delitos, sino destrozar personas", afirma.

Cerdán, investigado también por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha reaccionado antes que el propio presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a este nuevo procedimiento que apunta a la existencia de una operación para sabotear las investigaciones judiciales y policiales que comprometen al partido en el Gobierno.

Mientras Sánchez pospone su respuesta a una comparecencia en el Congreso dentro de tres semanas, su exsecretario de Organización ha salido a reivindicar su inocencia, presentándose como víctima de los investigadores de la Guardia Civil.

Cerdán expresa en el comunicado la "más absoluta y radical negativa de cualquier hecho delictivo que se me atribuya" en el procedimiento que tramita el juez Pedraz sobre la trama de Leire Díez.

Añade que fue citado como testigo por el juez Zamarriego, el primero que investigó las actuaciones de la 'fontanera' del PSOE. "Después de meses de instrucción en ningún momento se planteó cambio de mi estatus procesal", señala.

"A día de hoy", añade, "nadie ha dado explicación del motivo de la necesidad (y legalidad) de una segunda investigación paralela".

"No existe por mi parte relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad, con el llamado grupo Hirurok o cualquier otra trama, supuestamente objeto de investigación, ni existe mensaje o comunicación alguna emitida por mi persona que permita sustentarlo", señala Cerdán

Afirma que "hace justo un año ya fui objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros. Esta afirmación debía justificarse entonces con un informe patrimonial que, un año después, no ha sido emitido todavía por los expertos de esta unidad de la Policía Judicial".

Para Cerdán, "el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas. Destruir el prestigio, el nombre y la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos".

Según él, "la Policía Judicial no inicia investigaciones sobre hechos concretos con apariencia delictiva y luego busca sus responsables; utiliza la metodología inversa. Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública".

"Sólo así se puede entender que mi nombre vaya circulando sucesiva y progresivamente en distintos temas (primero mascarillas, después obra pública, después financiación ilegal del partido, ahora Hirurok, Sepi y lo que haga falta)", señala.

Cerdán reivindica su inocencia "y la necesidad de proteger su presunción como un valor esencial en una sociedad democrática".

También adelanta que seguirá sin atender las preguntas de medios de comunicación "en plena calle o en la puerta de mi casa" y plantea que se evalúe "la necesidad de acosarme, a mí y a mi familia, permanentemente cámara en mano".