La 'fontanera' Leire Díez apuntó en su agenda una "reunión con P. S." en una página de febrero de 2025

El juez Santiago Pedraz investiga a Díez por supuesta participación en una trama para boicotear investigaciones judiciales y policiales contra el PSOE y el Gobierno, y por presuntos amaños administrativos.

Las agendas de Díez, incautadas por la UCO de la Guardia Civil, forman parte del sumario del caso Leire.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, anotó en su agenda una "reunión con P. S." fijada para el 3 de febrero de 2025.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, anotó en una de sus agendas una "reunión con P. S.". En concreto, en la página correspondiente al 3 de febrero de 2025.

Las agendas de Díez, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil forman parte del sumario del llamado caso Leire, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la investiga por, supuestamente, formar parte de una trama dedicada a boicotear investigaciones judiciales y policiales perjudiciales para el PSOE y el Gobierno.

También, por, presuntamente, haber participado en amaños de decisiones administrativas.

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