La UCO revela que la presidenta del PSOE sabía que Leire Díez y Cerdán planeaban "reconducir los ataques" a Sánchez

Las nuevas pruebas contrastan con las declaraciones públicas previas de Narbona, quien había minimizado su relación con Leire Díez tras la detención de esta última.

El comunicado del PSOE calificó de "farsantes, oportunistas y resentidos" a los implicados, aunque no especificó a quiénes se refería, pese a que el sumario menciona a varias personas, incluida Narbona.

Mensajes intervenidos por la UCO muestran que Narbona estaba al tanto de los planes de Díez y Cerdán, lo que contradice la versión oficial del PSOE que limitaba el caso a Cerdán.

La UCO ha revelado que Cristina Narbona, presidenta del PSOE, conocía las gestiones de Leire Díez y Santos Cerdán para "reconducir los ataques" contra Pedro Sánchez.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, conocía las gestiones que Leire Díez estaba realizando para tratar de "reconducir los ataques" contra Pedro Sánchez.

Así se desprende de unos mensajes intervenidos por la UCO incorporados al sumario de las cloacas del PSOE.

Los agentes recogen una conversación mantenida el 24 de abril de 2024 entre la conocida como fontanera del PSOE y la dirigente socialista Narbona.

La fecha no es menor. Ese mismo 24 de abril es el día en que Díez se reunió con Santos Cerdán en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz.

Además, coincide con el arranque del periodo de reflexión anunciado por Sánchez tras la apertura de diligencias contra su esposa Begoña Gómez y con la carta a la ciudadanía difundida por el presidente.

Según la UCO, durante esa conversación Leire habló de "reconducir" los ataques al presidente del Gobierno, de prestar una "ayuda cualificada" y de darle la vuelta a la situación "como un calcetín".

Pero el detalle más significativo está en un mensaje enviado por la propia Narbona. Según la UCO, la dirigente socialista recordó a Leire que esas cuestiones ya "se las habías contado a Santos el otro día".

Esa frase evidencia que Narbona conocía las maniobras de la fontanera del PSOE y Cerdán.

El PSOE ha tratado de circunscribir el caso a la actuación de Cerdán.

Sin embargo, los mensajes intervenidos por la Guardia Civil apuntan a que el conocimiento de los movimientos de Leire Díez trascendía al número dos del partido y alcanzaba, al menos, a la presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal.

Tras conocerse el contenido del sumario, Ferraz difundió un comunicado en el que calificó de "farsantes, oportunistas y resentidos" a los integrantes de la red investigada.

Y aseguró que sus actuaciones respondían a una "suma de comportamientos individuales" ajenos a cualquier directriz del partido.

El comunicado, sin embargo, evitaba dar nombres y no aclaraba a quiénes se dirigían exactamente esos calificativos.

El sumario de la UCO sí identifica a distintas personas vinculadas al PSOE, entre ellas la gerente del partido, Ana María Fuentes o el secretario de Política Municipal, Juanfran Serrano. Y ahora también Narbona.

La ambigüedad del PSOE no permite saber si la expresión de "farsantes, oportunistas y resentidos" se dirige contra todos los nombres que aparecen en el sumario o sólo contra algunos de ellos.

"Se movía mucho"

Los mensajes incorporados ahora al sumario contrastan con las explicaciones que ofreció Narbona cuando estalló el caso hace un año.

En junio de 2025, preguntada sobre el papel de la fontanera, Narbona describió a Díez como una "mujer que se movía mucho, con el tema de la comunicación era muy activa". "No he tenido mayor relación con ella, pero sí, por supuesto, sé quién es".

Meses después, en diciembre del año pasado, tras la detención de Díez en el marco de la investigación, la dirigente socialista marcó distancias con ella.

"Ahora mismo Leire Díez no tiene nada que ver con nosotros, eso es así", dijo ante los medios en el Congreso.