"Mi siguiente charla es con ella. Es de mi confianza": los audios muestran la cercanía de Leire y la directora de la Guardia Civil

Sánchez Yepes, suspendido cautelarmente, habría colaborado con la trama revelando información sobre la UCO y participando en reuniones para desacreditar a la unidad.

El juez Santiago Pedraz investiga una supuesta trama, financiada por fondos del PSOE, que buscaba desacreditar a la UCO y a funcionarios incómodos para el Gobierno.

Las grabaciones muestran a Díez ofreciendo ayuda al guardia civil Juan Sánchez Yepes, mencionando su contacto directo con la directora de la Guardia Civil.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, presume en audios de su relación de confianza con Mercedes González, directora de la Guardia Civil.

Las grabaciones incluidas en el sumario del caso Leire constatan que Leire Díez, la considerada fontanera del PSOE, se jactaba de su "confianza" con Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil, nombrada en 2024 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al audio de una charla entre Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes.

Como se escucha en este clip, la primera ofrece a este último su "ayuda". "¿Qué necesitas?", le plantea.

Audio de la reunión mantenida entre Leire Díez y el capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes.

Como parte de dicha ayuda, Leire Díez le anuncia: "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil".

Yepes le muestra sus recelos: "La directora de la Guardia Civil... A ver...".

Díez zanja: "Es de mi confianza".

Ese encuentro se produjo el 10 de diciembre de 2024. En él también participa el empresario Javier Pérez Dolset.

El 'caso Leire'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a este último, a Díez, a Teijelo y a Yepes, entre otras personas, en el llamado caso Leire.

Según sostiene el magistrado, la fontanera, a partir de 2024, habría recibido dinero de Santos Cerdán, "con cargo a los fondos del Partido Socialista", para desplegar una operación contra guardias civiles, fiscales y jueces incómodos para el Gobierno y para su presidente, Pedro Sánchez.

En aquel año, Santos Cerdán aún era secretario de Organización socialista y diputado. Ya no lo es. Entretanto, otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, comenzó a investigarle por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de obras públicas.

Pedraz, además, también le investiga en el caso Leire.

En una reciente resolución, el instructor de esta causa señala que Sánchez Yepes, supuestamente, reveló a la trama Leire secretos contra su antigua unidad, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los objetivos prioritarios de la supuesta operación criminal sufragada e ideada por Cerdán.

El guardia civil también colaboró —señala Pedraz— para "impulsar sospechas" contra la UCO "ante la directora general [de la Benemérita, Mercedes González]".

La Unidad Central Operativa, por ejemplo, se encargaba en aquel año 2024 de las pesquisas que han llevado a que, actualmente, David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, esté siendo juzgado y se enfrente a tres años de cárcel.

De hecho, ha declarado como acusado este mismo jueves, a la vez que la prensa comenzaba a publicar más detalles sobre el llamado caso Leire.

Por eso, para tratar de boicotear ciertas investigaciones judiciales, Leire Díez, según se desprende de la investigación de Pedraz, se reunió con determinadas personas, a las que ofreció ayuda y favores. Se trata de individuos que podrían facilitarle información sobre la UCO y ciertos fiscales y jueces. Entre ellos, la magistrada Beatriz Biedma, quien instruía, hace dos años, el caso David Sánchez (también llamado caso Hermanísimo).

Días atrás, Sánchez Yepes fue suspendido de sus funciones de forma cautelar. Hasta la fecha, también ejercía como profesor de temas internacionales y derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en Madrid.

Cuando se reunió con Leire Díez, este ex mando policial ya estaba siendo investigado en una causa judicial vinculada a un supuesto fraude en el sector de los hidrocarburos.

De ahí que la fontanera le ofreciese su ayuda. Como se desprende de la grabación, en aquella reunión se planteó la idea de desacreditar a la antigua unidad de Sánchez Yepes.

De hecho, el abogado Jacobo Teijelo llega a afirmar que, si lo logran y, por efecto dominó, varias causas judiciales decaen gracias a la labor de esta trama, "el prestigio de la UCO se les va a tomar por culo".