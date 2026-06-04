Gallardo califica de "novela de ficción" la tesis de la UCO que le señala: "Ni siquiera sabía que Sánchez tuviera un hermano"

Las acusaciones populares piden 18 meses de prisión e inhabilitación para Gallardo por la supuesta preadjudicación del puesto a David Sánchez.

El exdirigente asegura que en 2017 ni siquiera sabía que Pedro Sánchez tuviera un hermano y afirma que no tenía motivos para favorecerle, ya que era partidario de Susana Díaz.

Gallardo califica de "novela de ficción" la tesis de la UCO que le señala como responsable de la creación del puesto para David Sánchez.

Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, niega haber enchufado a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017.

Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, ha negado que Pedro Sánchez le hablase de su hermano, el músico David Sánchez, para intermediar para que fuese enchufado en 2017 en la Diputación de Badajoz.

"En aquella época, yo ni siquiera era consciente de que tenía un hermano", ha relatado el exdirigente, quien, hace nueve años, presidía este organismo provincial, en el que el artista acabaría siendo contratado.

Ahora bien, Gallardo, interrogado como acusado este jueves en el juicio del caso Hermanísimo, ha negado haber enchufado a David Sánchez en la Diputación.

Hoy, Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, a nivel nacional.

Pero Gallardo, en la Audiencia Provincial, ha querido recalcar que, en 2017, el hoy jefe del Ejecutivo no tenía este cargo. Y, además, acababa de ser defenestrado por su propio partido, tras el enfrentamiento entre susanistas y sanchistas de 2016, que había provocado una profunda crisis en el socialismo español.

El expresidente de la Diputación ha subrayado que él era partidario de Susana Díaz y no de Pedro Sánchez, a fin de subrayar que no tenía alicientes para que el músico David Sánchez fuese contratado como coordinador de los conservatorios pacenses.

"En esa fecha, tras lo de 2016, ni siquiera [Pedro Sánchez] era secretario general del PSOE [como lo es ahora] ni presidente del Gobierno", ha insistido Gallardo.

Preguntado por su abogado, al único al que ha contestado este jueves en el juicio del caso Hermanísimo, ha explicado por qué, poco antes de la creación de este puesto de coordinador, se quejó del "excesivo personal" en la Diputación.

"Cada departamento me traía sus peticiones. Cada uno me traía el libro gordo de Petete", ha comparado. "Ese año [2017], se crearon otros muchos puestos", ha relatado.

Gallardo también ha negado que el proceso de creación del puesto fuese apresurado. "Tres meses era lo habitual", ha señalado.

Ése extremo, la supuesta urgencia, fue uno de los indicios que llevan a pensar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la plaza fue "pre-adjudicada".

Así lo relató este miércoles el teniente coronel Antonio Balas, interrogado como testigo en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Gallardo ha tachado de "novela de ficción" las tesis de la UCO que le señalan como "motor" —así se pronunció Balas— de la creación de este cargo para adjudicárselo ad hoc al menor de los Sánchez Pérez-Castejón.

"Demuestra un desconocimiento de la administración local...", se ha quejado Gallardo sobre el testimonio de Balas.

De nuevo, ha negado tajantemente que la Diputación pacense crease el cargo de David Sánchez "pensando en una persona concreta": "Absolutamente no".

"Si yo hubiera querido crear un traje a medida, tenía 27 trajes a medida para dar", ha referido, en alusión a los asesores que, como cargos de confianza, tenía en su mano nombrar.

"Que gane el mejor"

A preguntas de su abogado, Juan José Torres, el expolítico —dimitió como líder del PSOE extremeño meses atrás— ha subrayado que no dio la orden ni presionó que David Sánchez fuese el elegido en 2017 para desempeñar cargo de coordinador de los conservatorios pacenses.

"Alguien de mi gabinete me dijo que entre los aspirantes estaba el hermano del hoy secretario general del Partido Socialista y yo dije: 'Que gane el mejor'", ha relatado.

"De haber presionado para evitar que David Sánchez no fuese elegido, a mi juicio, eso sí sería una prevaricación", ha insistido.

Su abogado ha subrayado también que Gallardo era susanista, no sanchista, y no recibió ninguna prebenda por la contratación de David Sánchez en la Diputación pacense que presidió hasta el año 2025.

"Acusaciones políticas"

En un momento de su declaración como acusado, el exlíder del PSOE regional ha fingido un lapsus y ha llamado "acusaciones políticas" a las acusaciones populares, por lo que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, le ha reprendido.

¿Quiénes son las acusaciones populares de esta causa? Hazte Oír, Vox, Manos Limpias, el PP, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum.

Todas ellas solicitaron tres años de prisión para Gallardo y la misma pena para David Sánchez. Ahora bien, al haber quedado excluida una parte de la causa para el exdirigente, este acusado tan sólo se enfrenta ya a 18 meses de prisión y a una pena de inhabilitación.