David Sánchez declara 10 minutos: aclara que la oficina que dirigió "no era un edificio" y dice que no colocó a un amigo

Sánchez explicó que el cambio de denominación de su plaza no fue una decisión propia ni implicó un aumento salarial.

Negó haber influido en la contratación de su amigo Luis Carreros, asegurando que este le ayudó de forma desinteresada y que no tuvo capacidad para pedir su incorporación.

Sánchez aclaró que la Oficina de Artes Escénicas no era un edificio físico, sino un puesto que incluía proyectos como Ópera Joven y talleres culturales.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declaró en el juicio del caso David Sánchez sobre su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.

El músico David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha comenzado este jueves el turno de las declaraciones de los acusados en el juicio del caso David Sánchez.

Y ha explicado, a preguntas de su abogado, los pormenores de su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargo que asumió en 2022 como una reconversión de su primer puesto en la Diputación de Badajoz, el de coordinador de las actividades de los conservatorios pacenses.

"No era entendido como una oficina, como un edificio físico con ventanilla", ha precisado, interrogado por su letrado, Emilio Cortés.

Durante la instrucción, la juez Beatriz Biedma le preguntó por la ubicación de la misma, lo que provocó una confusa respuesta del músico, de la que este jueves, en su declaración como acusado, el artista ha querido resarcirse.

David Sánchez ha señalado que él no fue quien decidió el cambio de denominación de su plaza. Seguía, además, percibiendo el mismo salario tras el cambio de denominación, que, según ha expresado, no fue un capricho suyo para adecuar su trabajo a sus gustos.

Dentro de la Oficina de Artes Escénicas se integraba el proyecto Ópera Joven. "Y talleres vocales, de exposición teatral, de colaboración con museos...", ha subrayado.

David Sánchez ha admitido que otro de los acusados, Luis Carreros, exasesor en Moncloa y amigo suyo, le ayudó en su trabajo en la Diputación "de forma desinteresada absolutamente". "Me ayudaba a redactar mejor mis ideas, es una persona muy interesada en la cultura...", ha precisado.

Carrero acabó siendo contratado en la Diputación en 2023, unos meses después de enviar un correo a David Sánchez en el que se ofrecía a sí mismo para un puesto en el ente provincial. "Yo le aviso, le digo: 'Estate atento, por si te interesa'", ha relatado el músico.

"Ni tengo capacidad de pedir nada ni información sobre ese procedimiento", ha subrayado David Sánchez a fin de sostener que no exigió el enchufe de su amigo Carrero para trabajar él menos.