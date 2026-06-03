El exjuez García-Castellón pide ser acusación contra la 'fontanera' del PSOE al ser un "auténtico perjudicado"

El exjuez sostiene que su intervención está justificada porque los hechos investigados no son incidentales, sino parte de una estrategia que le afecta directamente por su papel en procedimientos clave como el caso Villarejo.

En reuniones investigadas, García-Castellón fue mencionado en numerosas ocasiones como figura central de las conversaciones, en el contexto de intentar obtener información para atacar a jueces y fiscales.

García-Castellón afirma ser un "auténtico perjudicado" al haber sido uno de los objetivos específicos de la presunta trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el PSOE.

El exjuez Manuel García-Castellón solicita personarse como acusación particular en la causa sobre presuntos pagos del PSOE a Leire Díez, conocida como la 'fontanera'.

Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, cuando se jubiló, ha pedido a su antiguo compañero Santiago Pedraz que le permita personarse como acusación particular en las diligencias en las que se investigan presuntos pagos del PSOE a la 'fontanera' Leire Díez para que coordinara un operativo destinado a entorpecer o neutralizar investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido, a sus dirigentes y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García-Castellón afirma en un escrito dirigido a Pedraz que él es un "auténtico perjudicado" de esa trama "por haber sido uno de los objetivos específicos e individualizados".

Se basa en las declaraciones que el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Luis del Rivero han prestado en calidad de testigos ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye unas diligencias iniciadas por una denuncia de Hazte Oír.

En ellas se investigan presuntos intentos de soborno que la trama de la 'fontanera' habría realizado a Stampa y a otras personas con las que Leire Díez se reunió con el propósito de sonsacarles información que le sirviera para atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO a cargo de los procesos que afectan al PSOE.

García-Castellón, cuya personación en las diligencias de Zamarriego _inicialmente aceptada y luego revocada a petición de Leire Díez_ se encuentra pendiente de un recurso en la Audiencia Provincial de Madrid, se remite al relato que Stampa hizo ante el instructor de la reunión que tuvo con la 'fontanera' y con el empresario Javier Pérez Dolset el 7 de mayo de 2025.

En ese encuentro, al que también asistió Luis del Rivero, García-Castellón fue mencionado "en más de una veintena de ocasiones, no de forma incidental, sino como un elemento central de las conversaciones", dice el exinstructor del 'caso Villarejo', uno de los asuntos que ocuparon a la 'fontanera' y a Pérez Dolset.

Este último, "mostrando una animadversión hacia Manuel García-Castellón, llegó a afirmar: 'eso yo no lo dejo pasar […] García-Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo. Ya te lo digo'". Y añadió que "ha sido cualquier cosa menos un juez”.

"Leídas de forma aislada", dice el escrito a Pedraz, "tales expresiones podrían reconducirse al terreno de la crítica personal. Sin embargo, analizadas en el contexto que aquí nos ocupa -esto es, en el seno de reuniones dirigidas a obtener información sobre, entre otros, procedimientos judiciales y sobre quienes los instruyen- adquieren un significado completamente distinto: el de manifestaciones que acompañan y refuerzan una actuación orientada a intervenir sobre la figura de quien era magistrado en ese momento, como pieza clave de numerosos procedimientos".

También alude a que, según la declaración testifical de Del Rivero, la reunión del 7 de mayo de 2025 "tenía por objeto comentar y contrastar información relativa a la causa del excomisario Villarejo", un procedimiento cuya instrucción llevaba García-Castellón.

"Se habló de la supuesta existencia de 'personas cercanas ideológicamente' a él y, en este punto, Leire Díez, según expuso el testigo Del Rivero, miró a Pérez-Dolset para pedir permiso antes de continuar, interviniendo este último para aclarar que 'no se hizo para nada por miedo'. Del mismo modo, Del Rivero confirmó que Díez se refirió en varias ocasiones a García-Castellón, criticando sus decisiones y actuaciones judiciales", añade el exinstructor de la Audiencia Nacional.

A su juicio, la intervención en las diligencias de Pedraz como acusación particular está justificada porque "no se trata de un conjunto de hechos aislados ni de manifestaciones reconducibles al ámbito meramente reputacional, sino de una actuación estructurada en la que la figura de García-Castellón es incorporada como elemento relevante en la estrategia desplegada por los investigados, en directa conexión con los procedimientos judiciales que instruía".