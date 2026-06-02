El 19 de mayo de 2017, dos jefes de conservatorios de Badajoz intercambiaron un e-mail que incluía, únicamente, un enlace a las bases del puesto de coordinador de los conservatorios pacenses, que acababan de ser publicadas en la web de la Diputación.

Dicho correo no sería excepcional si no fuera porque el asunto del mismo era clarificador: "El hermanísimo". Y sucede que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses acabó siendo adjudicada al poco al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Casi una década después de aquel mail, este lunes, Evaristo Valentí, el ya exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, declaró como testigo en el juicio en el que se analiza si aquel nombramiento fue un enchufe. Si fue una cuestión de apellido, una designación ad hoc en favor del menor de los Sánchez Pérez-Castejón.

Obligado a decir la verdad, Valentí señaló en la Audiencia Provincial pacense que eligió dicho asunto, y no otro, debido a que sabía que David Sánchez iba a concurrir a dicha plaza. Y porque él, y no otro, era el candidato más llamativo.

Por ello, las acusaciones populares de esta causa (Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias y Abogados Cristianos) solicitaron su declaración. Y su testifical ha sido la primera del juicio del llamado, precisamente, caso Hermanísimo.

Valentí admitió este lunes ante el tribunal que, con esas dos palabras como asunto del mail, se limitó a comentar "el rumor" de que David Sánchez "se iba a presentar a la plaza". "Llama mucho más la atención que el resto [de candidatos]", se justificó.