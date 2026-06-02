El PSOE comunica al juez que pagó casi 45.000 euros a Leire Díez entre 2015 y 2017 por "servicios de comunicación"

El juez investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con intentos de obstaculizar investigaciones judiciales.

De la suma total, 11.956 euros se deben a la rescisión unilateral del contrato, aunque el partido no ha explicado los motivos de esta decisión.

Los pagos a Díez corresponden a 18 facturas vinculadas a trabajos para el PSOE cántabro y se realizaron mediante transferencia bancaria.

El PSOE comunicó al juez Zamarriego que pagó casi 45.000 euros a Leire Díez entre 2015 y 2017 por servicios profesionales de comunicación.

El PSOE ha comunicado al juez Arturo Zamarriego que, entre 2015 y 2017, pagó casi 45.000 euros a Leire Díez, la considerada fontanera del Partido Socialista, "como contraprestación por servicios profesionales en materia de comunicación".

Así consta en la documentación remitida por la formación política al magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Hasta ahora, Zamarriego investigaba a Díez por sus supuestas maniobras para tratar de desbaratar las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil que atenazan al Gobierno y al PSOE.

De hecho, otro juez distinto, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha asumido recientemente la investigación de esta supuesta trama, que habría estado financiada "con cargo a los fondos del partido" y habría sido impulsada a partir de 2024 por Santos Cerdán, el hasta hace poco secretario de Organización socialista.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación remitida el pasado 14 de mayo por el PSOE al juez Zamarriego, quien había pedido al partido información detallada sobre estos pagos.

Hasta ahora, se conocía que la formación había abonado a Díez 15.612 euros en varias facturas fechadas en 2017.

No obstante, estos documentos elevan la cifra a 44.859,40 euros brutos, ya que incluyen pagos, efectuados entre 2015 y 2016, a través de otras 18 facturas; todas ellas, vinculadas a labores de comunicación para el PSOE cántabro.

Según indica el partido, estos servicios fueron pagados mediante transferencia bancaria.

De estos casi 45.000 euros, 11.956 se deben a la "rescisión unilateral" del contrato. El PSOE, no obstante, no explica al juez los motivos de este hecho.

Tampoco se los detalla a este diario, pese a las preguntas formuladas al respecto.

El juez Zamarriego investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales.