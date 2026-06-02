La música rival de David Sánchez, sobre su entrevista para optar al puesto: "No hubo igualdad de oportunidades"

Las claves

Las claves Generado con IA Cristina de Frutos, directora de orquesta, declaró que no hubo igualdad de oportunidades durante el proceso para optar al puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz. De Frutos afirmó que antes de la entrevista le comentaron por WhatsApp que el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez, lo que le hizo dudar sobre la transparencia del proceso. A pesar de sentirse bien valorada, De Frutos señaló que no le hicieron preguntas durante la entrevista y consideró el proceso discriminatorio. Antonio Luis Suárez, colega de De Frutos, aclaró que al hablar de un "perfil internacional" para el puesto no se refería a favoritismo, sino a buscar experiencia en el extranjero.

Cristina de Frutos, la directora de orquesta que compitió contra David Sánchez por el puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz, ha declarado como testigo en el juicio del caso Hermano. Lo ha hecho por videoconferencia.

De Frutos ha explicado que Antonio Luis Suárez, colega suyo y director del conservatorio de Plasencia, en 2017, le envió el enlace a la convocatoria de esta plaza.

"Presenté una solicitud, un CV y un proyecto. Me llamaron a una entrevista, que tuvo lugar el 27 de junio de 2017 en el Palacio de la Diputación de Badajoz", ha relatado.

"Estábamos convocados cuatro personas", ha detallado. "Me dijeron que hablase de mi proyecto. Consistía en un esquema de las tres principales partes del mismo: objetivos, metodología y propuestas de mejora", ha precisado.

La entrevista, según ha dicho, duró un cuarto de hora, lo mismo que la del primer candidato en ser entrevistado, el violinista Nersés Avakimyan.

"La misma persona que me enseñó las bases me comentó por WhatsApp dos días antes de la entrevista y me dijo que ya sabía que el puesto de trabajo era para el hermano de Pedro Sánchez".

"Pregunté que quién era Pedro Sánchez, pensé que era una persona de nuestro entorno...", ha señalado. "[Este amigo] me mandó una foto del hoy presidente del Gobierno", ha indicado.

"El día previo a la entrevista, la Diputación me llamó y les dije que no me presentaba. Me preguntaron que por qué, con lo bien valorada que yo estaba. Así que, al final, sí me presenté. Pero llegué allí y mucho interés no tenían. (...) No hubo igualdad de oportunidades"

"Al irme, me desearon mucha suerte en mi vida profesional, así que...", ha señalado.

Posteriormente, Álvaro Jaén, el secretario general de Podemos a nivel regional se puso en contacto, vía Facebook, con esta mujer para denunciar el supuesto caso de nepotismo en la Asamblea de Extremadura.

"Si ustedes tenían claro que esto era ilegal, ¿no se consorciaron para denunciar esto todos juntos?", ha planteado Emilio Cortés, abogado de David Sánchez.

"No le conocía. Decidí no hacerlo, me pareció algo demasiado elevado. Yo ya tenía mi trabajo...", ha respondido la testigo.

De Frutos sí contactó con la Fiscalía. Envió, por correo elecrónico, una carta con el siguiente texto: "Me siento perjudicada, soy una de las candidatas con más puntuación y aptas para el puesto. Me entrevistaron, el tribunal me felicitó, no me hicieron ninguna pregunta y me parece discriminatorio".

"A David Sánchez le dieron el puesto, sobre todo, por las respuesta a sus preguntas", se quejó en la misiva dirigida al Ministerio Público.

No recibió respuesta a ese e-mail.

"Me malinterpretó"

Ahora bien, como desveló EL ESPAÑOL, Antonio Luis Suárez considera que De Frutos le "malinterpretó". De hecho, la fiscal del caso, Begoña García, ha aludido a la noticia de este periódico al respecto.

En 2017, cuando la Diputación de Badajoz abrió el concurso para obtener la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, Suárez conversó sobre este puesto con una conocida suya, que trabajaba en el Área de Cultura del ente provincial.

"Le digo: 'Oye, he visto que ha salido esto... ¿Qué buscáis?' Y esta conocida, que trabajaba en la Diputación, me dice que están buscando un perfil internacional. No que buscan a un extranjero, sino que sea alguien que haya trabajado fuera, que sea un perfil consolidado y que tenga vinculación con orquestas extranjeras", relató el músico a EL ESPAÑOL.

"Luego, al ver la lista de los aspirantes a la plaza y ver que muchos estaban vinculados a Badajoz, mientras que David Sánchez venía de San Petersburgo, me dije: 'Seguro que esta plaza será para él...'", admitió el director de orquesta cacereño.

Pero matizó tajante: "No me refería a que se la fueran a dar a él por historias... raras". En definitiva, que el perfil internacional de David Sánchez le encajaba con los intereses de la Diputación.

"No estoy frustrada"

"Yo no estoy decepcionada ni frustrada, me sentí sin igualdad de oportunidades", ha subrayado este martes De Frutos.

Preguntada por el abogado de David Sánchez, la testigo ha admitido que envió un correo electrónico al hermano del presidente del Gobierno para invitarle a un concierto que ella dirigía en Monfragüe.

"Pensé que si él me veía desempeñar el oficio, yo podía tener oportunidades... Yo invito a muchos colegas y empresarios, eh...", ha señalado.

Cortés también ha planteado que, dado que De Frutos presentó durante la entrevista un mero esquema, es lógico que la comisión evaluadora sí hiciese preguntas a otros candidatos, como David Sánchez, "que llevaban su proyecto en otro formato".

"No lo comparto", ha respondido la testigo.