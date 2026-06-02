La Diputación de Badajoz hizo una segunda acta para camuflar la exclusión de los rivales de David Sánchez en la primera

Las claves

Las claves Generado con IA La Diputación de Badajoz elaboró dos actas diferentes para valorar a los candidatos a una plaza artística a la que aspiraba David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En la primera acta, solo David Sánchez fue considerado apto, mientras que en la segunda, fechada después, se consideró aptos a seis aspirantes. Ambas actas coincidieron en considerar a David Sánchez como el candidato idóneo para el puesto de coordinador de los conservatorios pacenses. El caso es investigado en el juicio conocido como 'caso Hermanísimo', donde David Sánchez se enfrenta a tres años de prisión por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

Antes y después de contratar al músico David Sánchez, la Diputación de Badajoz elaboró actas distintas para valorar, de forma diferente, al resto de candidatos que aspiraron a la misma plaza artística que el hermano del hoy presidente del Gobierno.

En uno de estos documentos, el previo al nombramiento, tan sólo se consideró apto a David Sánchez. En el segundo, de fecha posterior, a un total de seis aspirantes.

Ambas actas, no obstante, aunque son distintas, consideran al hermano de Pedro Sánchez como el candidato idóneo para el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses, que acabó consiguiendo.

El informe que consideró válidos a seis candidatos es el que forma parte del expediente oficial de la contratación.

La otra acta figura en una cadena de correos electrónicos incautados, durante la investigación de esta causa, por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este lunes, durante la segunda sesión del juicio del caso Hermanísimo, Alexis Aneas, abogado de una de las acusaciones populares (Liberum), agradeció este trabajo a los agentes de la UCO. "Si no fuera por ellos, no lo hubiéramos conocido", señaló el letrado.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al e-mail que, el 10 de julio de 2017, antes de la concesión de la plaza, Félix González, jefe de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación, envió a José Ramón Suárez, otro técnico del mismo departamento.

Ahí se menciona la existencia de dos actas distintas, tal y como subrayó este lunes otro de los acusadores populares, Luis María Pardo, presidente del partido Iustitia Europa.

"Te mando el informe-propuesta del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios, por si acaso decidís hacer alguna modificación. Creo que coincide 100% con el que tengo en papel (si hubiese alguna diferencia, el del papel sería el bueno) en el expediente que está en mi despacho, en el mueble pequeño", reza aquel mail.

El correo electrónico que menciona las dos actas.

"Hay que imprimirlo en papel de Cultura y luego firmarlo", finaliza ese correo electrónico, firmado por Félix González.

En esas mismas fechas, el entonces secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ya se había quejado de la contratación de David Sánchez, que se había oficializado el 30 de junio.

Por tanto, el correo mencionado coincide en el tiempo con dicha polémica política. Y en ese e-mail se menciona la creación de un segundo acta de valoración de los candidatos a la plaza; documento que, en este caso, ya considera aptos a seis aspirantes, aunque ninguno con más nota que David Sánchez.

Existe otro elemento llamativo —advertido por las acusaciones populares durante el juicio— en el expediencia de la contratación.

El currículum vitae de David Sánchez incluye, en su última página, la misma tabla, procedente de una de las dos actas, que recoge la ponderación de los méritos del hermano del hoy presidente del Gobierno.

En este juicio, el músico se enfrenta a un total de tres años de prisión por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.