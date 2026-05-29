La defensa Begoña Gómez pide al juez Peinado aplazar su citación del día 9 de junio: alega que tiene otra cita en tribunales

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Peinado aplazar su citación del 9 de junio por coincidir con otra cita judicial. Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados a una audiencia preliminar por delitos como corrupción, malversación y apropiación indebida. La Universidad Complutense de Madrid reclama a Begoña Gómez la devolución de más de 113.000 euros por la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado para la universidad. El juez advirtió que los investigados podrían ser conducidos por la fuerza pública si no comparecen a la audiencia preliminar.

El abogado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido aplazar a otra fecha su citación para la audiencia previa al futuro juicio que convocó esta semana el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 9 de junio, ya que ese día tiene otra cita en los tribunales.

El pasado martes el juez Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de cara al posible juicio con jurado contra los tres por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente, porque la pena a la que se enfrentan los tres encausados "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia", en un escrito en el que les advierte de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen.

Tras recibir la notificación de esta citación, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha remitido un escrito al juez solicitando el aplazamiento, han confirmado a EFE fuentes próximas a la defensa de la mujer del presidente.

En su escrito, el juez Peinado recordó que el pasado mes de abril las acusaciones populares presentaron sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral, mientras la Fiscalía solicitó el archivo y las defensas también.

También determina que no quedan diligencias por practicar, de modo que procede convocar la audiencia preliminar.

Detalló que a esta audiencia deben acudir, además de los investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

Precisamente, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado este jueves que Gómez, esposa de Pedro Sánchez, le devuelva más de 113.000 euros.

La UCM cifra en esa cantidad el supuesto perjuicio por la "apropiación indebida", por parte de Gómez, de un software desarrollado por varias empresas para la universidad.

Algunas compañías, como Google, formaron parte de este proyecto de forma altruista.

No obstante, la Complutense también pagó a determinadas empresas por sus servicios, además de destinar fondos propios —casi 5.000 euros— a la "dedicación del personal técnico y de administración que intervino en las actuaciones necesarias para la adaptación del software".

Por ello, la universidad cuantifica en un total de 113.509,32 euros el supuesto perjuicio. Y ya ha solicitado, a través de un escrito fechado el pasado 13 de mayo, que le sean devueltos.