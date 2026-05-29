La Complutense pide que Begoña Gómez devuelva 113.000 euros por la supuesta apropiación de su 'software'

Begoña Gómez está siendo investigada por apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en negocios privados y malversación de fondos públicos.

La Guardia Civil detectó anomalías y posibles amaños en la adjudicación de contratos vinculados a la cátedra, beneficiando a consultoras como Deloitte.

El software, adscrito a la cátedra co-dirigida por Gómez, fue financiado por la UCM y empresas como Google y Deloitte, y se ofrecía después en una web gestionada por la esposa de Pedro Sánchez.

La Universidad Complutense reclama a Begoña Gómez la devolución de 113.509 euros por la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado para la universidad.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) solicita que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, le pague más de 113.000 euros.

La UCM cifra en esa cantidad el supuesto perjuicio por la "apropiación indebida", por parte de Gómez, de un software desarrollado por varias empresas para la universidad.

Algunas compañías, como Google, formaron parte de este proyecto de forma altruista.

No obstante, la Complutense también pagó a determinadas empresas por sus servicios, además de destinar fondos a la "dedicación del personal técnico y de administración que intervino en las actuaciones necesarias para la adaptación del software".

Por ello, cuantifica en 113.509,32 euros el supuesto perjuicio y ya ha solicitado, a través de un escrito fechado el pasado 13 de mayo, que le sean devueltos.

Esta cifra no es nueva. En enero de este año, la UCM ya comunicó esta cifra al juez Juan Carlos Peinado, quien ha investigado a Begoña Gómez por cuatro supuestos delitos; entre ellos, el de apropiación indebida.

La universidad ya anunció por entonces que, si el llamado caso Begoña llegaba a juicio, solicitaría esta cantidad.

El pasado mes de abril, Peinado propuso juzgar a Gómez ante un jurado popular. Por ello, en mayo, la UCM presentó su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita la restitución de estos fondos.

La devolución de esta cifra queda supeditada, no obstante, a una hipotética condena futura. Por el momento, el centro universitario, personado en calidad de actor civil en este procedimiento judicial, ha solicitado al juez que fije, de forma provisional, esta cantidad como el supuesto perjuicio.

El software estaba adscrito a la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez co-dirigió en la UCM hasta el año 2024, cuando fue clausurada una vez iniciado el caso Begoña.

Una web propiedad de la esposa de Sánchez ofreció —de forma gratuita, eso sí— una herramienta digital muy similar y destinada a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que asesoraba en cuestiones de sostenibilidad.

Incluso, este sistema informático emitía informes sobre el cumplimiento, por parte de las pymes que lo solicitasen, de ciertos parámetros de desarrollo sostenible. Dichos documentos podían ser luego presentados en procesos de captación de fondos, tanto públicos como privados.

De esos 113.509,32 euros, más de 78.000 fueron a parar a Deloitte, que recibió dos contratos licitados por la Complutense.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, en un reciente informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió de que la cátedra de Gómez incurrió en "anomalías" para beneficiar a ciertas empresas —entre ellas, la mencionada consultora— a través de una contratación "premeditada" y aparentemente amañada.

"Los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente— se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio", concluyó la UCO.

Asimismo, la Guardia Civil desmintió a Begoña Gómez y afirma que el software que ella ofrecía en su web estaba "dispuesto para ser usado" y abierto a "actividad comercial".

De hecho, la empresa de su propiedad que registró dicha página, Transforma TSC SL, recibió, al menos, dos pagos, por valor de más de 6.600 euros, de la sociedad Innovación Hexagonal SL.

Como administrador de la misma figura Raúl Oliván, experto en innovación y, entre 2019 y 2023, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón.

El supuesto delito de apropiación indebida se deriva de una querella presentada por una de las acusaciones populares del caso Begoña, Hazte Oír.

El resto de ilícitos por los que Peinado propuso que se juzgue a Begoña Gómez son: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y malversaciones de caudales públicos.

El juez planteó que sea un jurado popular el que enjuicie esta causa. Es decir, nueve ciudadanos legos en Derecho, que tendrían que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de la esposa del presidente del Gobierno.

Todavía no está claro que vaya a celebrarse un juicio. La última palabra la tiene la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jerárquicamente superior al juez Peinado.