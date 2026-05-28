Francisco Martínez declara que "jamás" ordenó espiar a Bárcenas: "Creía que los agentes actuaban dentro de la legalidad"

El exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, este jueves durante su declaración en el juicio del 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional. Europa Press / Audiencia Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior, niega haber ordenado espiar a Luis Bárcenas y asegura que creía que los agentes actuaban dentro de la legalidad. Martínez declara que no le correspondía autorizar pagos a confidentes y que desconocía detalles sobre el colaborador policial Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas. Admite que la Policía intentaba obtener información sobre los fondos de Bárcenas, pero da por hecho que dicha información se remitía a la Policía Judicial bajo mandato del juez. Martínez niega haber ordenado boicotear investigaciones judiciales y afirma no haber escuchado a los comisarios Villarejo o García Castaño hablar de actividades ilegales.

El exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez se ha desvinculado este jueves de la Operación Kitchen y ha asegurado que "jamás" ordenó un dispositivo para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia.

Martínez ha contestado así, a preguntas de su abogado, al declarar como acusado en el juicio del caso Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional.

El ex número dos del Ministerio del Interior ha afirmado que se enteró por primera vez de que había un colaborador de la Policía que daba información sobre el extesorero del PP cuando se lo preguntó el ministro Fernández en julio de 2020.

El entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, le confirmó entonces que ese colaborador era Sergio Ríos (chófer de la familia Bárcenas), al que se pagaba con fondos reservados del Ministerio.

Pero, ha recalcado "rotundamente" Francisco Martínez, "no me correspondía a mí" autorizar pagos concretos a confidentes.

El que fuera número dos del ministro Jorge Fernández Díaz ha admitido que la Policía intentaba obtener "información de inteligencia" sobre Bárcenas "para descubrir dónde tenía el dinero, si hay más fondos y más gente implicada".

Martínez "presumía" que esa información se transmitía a la Policía Judicial, es decir, a los agentes que investigaban a las órdenes del juez del caso Bárcenas.

"Yo presumía que todos los agentes actuaban dentro de la legalidad y no tenía ningún dato para pensar lo contrario", ha afirmado al respecto.

También ha negado en su declaración que ordenara boicotear la investigación de Manuel Morocho, entonces responsable del equipo de Policía Judicial: "Nunca jamás, nunca traté con él", ha dicho el acusado.

"Ni ordené ni conocí" que se tratara de dificultar la investigación judicial, ha dicho con énfasis Francisco Martínez.

"Y permítame que exprese mis dudas de que fuese así", ha añadido, "porque lo que sí oí es que había una relación conflictiva de Morocho con sus compañeros".

El exsecretario de Estado de Interior también ha asegurado que "jamás" oyó a los comisarios José Manuel Villarejo o García Castaño hablar de "nada ilegal".