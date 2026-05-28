Fernández Díaz susurra "la verdad nos hace libres" tras declarar negando su implicación en el ‘caso Kitchen’

Fernández Díaz afirmó que su cese como ministro fue por motivos de salud y negó haber ordenado seguimientos, robos de información o intervención de dispositivos a Bárcenas.

La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para Fernández Díaz por presuntos delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad en el caso de espionaje a Luis Bárcenas.

El exministro solo respondió a las preguntas de su defensa y desmintió a su ex número dos, Francisco Martínez, sobre la supuesta consulta acerca del chófer de Bárcenas.

Jorge Fernández Díaz niega cualquier implicación en la 'operación Kitchen' y asegura que no tuvo conocimiento de la operación hasta finales de 2015 o comienzos de 2016.

"La verdad nos hace libres". Con esta cita de Jesucristo el exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, ha finalizado este jueves, con apenas un susurro al volver a su sitio en el banquillo, una declaración de apenas una hora de duración en la que ha insistido en negar toda relación con la 'operación Kitchen'.

El extitular de Interior del Gobierno del PP entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016 sólo contestó al igual que su exnúmero dos, Francisco Martínez, a las preguntas de su defensa.

La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por presuntos delitos de malversación de fondos, encubrimiento y delitos contra la intimidad por la 'operación Kitchen', el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle pruebas comprometedoras para el PP.

Fernández Díaz comenzó su intervención defendiendo que su cese como ministro no tuvo que ver con ese operativo sino con una enfermedad grave.

Ha explicado que en su época había más de 200.000 funcionarios adscritos a Interior y que tenía una "intensa" agenda internacional, también una "muy intensa actividad parlamentaria tanto en el Congreso como en el Senado"

"¿Se le informaba en materia de operativos policiales o confidentes?", preguntó su defensa. "No, no. La intromisión en cuestiones operativas no formaba parte de la competencia y responsabilidad del ministro", respondió.

Desmiente a su 'exnúmero dos'

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha desvinculado del entramado Kitchen durante su declaración hasta el punto de, como ya hiciera durante la fase de instrucción, desmentir a su 'ex número dos' Francisco Martínez al negar haberle preguntado en julio de 2013 si el chófer de Bárcenas era confidente de la Policía.

"Entre 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso", ha afirmado el expolítico del PP, que ha insistido en que conoció la operación parapolicial contra el extesorero del PP por la prensa a "finales de 2015 y comienzos de 2016".

En este sentido, no ha reconocido la llamada que Francisco Martínez ha asegurado que le hizo el ministro el 13 julio de 2013 para que se informara sobre un colaborador de la Policía introducido en la familia Bárcenas, en referencia a Sergio Ríos. Según Martínez, Ríos era un colaborador captado para obtener información legalmente sobre los fondos que el extesorero del PP tenía en el extranjero.

Esos mensajes, intercambiados a través de WhatsApp, fueron protocolizados ante notario por Francisco Martínez en junio de 2019.

El exsecretario de Estado de Interior ha admitido en el juicio que había una operación policial para obtener información sobre el dinero que Bárcenas tenía en el extranjero, pero era una operación legal.

"Si esa llamada fuera a finales de 2015 o 2016, podría ser. Pero en 2013 yo no sabía nada de esa operación", reiteró Fernández.

La interpretación por las acusaciones de esos mensajes, presuntamente enviados por Fernández Díaz a Martínez, es muy diferente. El entonces ministro habría escrito a su número dos: "‘la operación se hizo con éxito, se han volcado dos Iphone y un Ipad. Según dice el informador, veremos si es así, ese material lo había dado B a los abogados para preparar su defensa jurídica". El informador sería, según las acusaciones, el chófer de Bárcenas, que habría aprovechado su relación de confianza con el extesorero del PP para apropiarse de sus dispositivos y volcarlos

En otro presunto mensaje protocolizado por Francisco Martínez, Jorge Fernández se habría referido a un operativo montado supuestamente entre Interior y el CNI para localizar el patrimonio oculto de Bárcenas: "Yo lo tendré el contacto con el cecilio [el CNI] al acabar el Consejo, así hemos kedado. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...".

Fernández Díaz ha dicho que él no escribe en WhatsApp con K, como así se comprobó cuando entregó al Juzgado su teléfono móvil.

También ha argumentado que esos mensajes "no tienen lógica". Lo normal no es que el ministro informe al secretario de Estado sino el dos al uno", ha dicho.

El exresponsable de Interior ha negado haber ordenado seguimientos a Bárcenas, entrar en el local de su esposa a sustraer información o haber intervenido sus dispositivos. "En absoluto", afirmó.

Fernández Díaz ha señalado que nadie del PP le transmitió "ninguna preocupación o interés particular" sobre lo que pudiera tener Bárcenas sobre las cuentas del partido.