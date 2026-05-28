El abogado de David Sánchez ve "prospectiva" la investigación: "Es como una revisión médica. Algo siempre te van a encontrar"

El letrado sostiene que el delito de aceptación de nombramiento ilegal está prescrito y que nadie recurrió administrativamente el nombramiento de David Sánchez.

La denuncia contra Sánchez, presentada por Manos Limpias y apoyada por otras acusaciones populares, es calificada por la defensa como invención y basada en noticias de prensa.

David Sánchez está acusado de obtener en 2017 una plaza en la Diputación de Badajoz supuestamente creada ad hoc por ser hermano de Pedro Sánchez.

El abogado de David Sánchez critica la investigación judicial, calificándola de "prospectiva" y de inspiración política.

Emilio Cortés, abogado del músico David Sánchez, ha criticado la "paradigmática investigación de naturaleza prospectiva" contra el hermano de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado el letrado este jueves, durante la primera sesión del juicio del conocido como caso Hermanísimo, que ha arrojado la inédita imagen de un pariente directo de un jefe del Ejecutivo en ejercicio sentado en el banquillo de los acusados.

"Esto es como si vamos a una revisión médica. Algo siempre nos van a encontrar... Esto es un 'vamos a rebuscar'...", ha reprochado el letrado sobre la investigación judicial, instruida por la juez Beatriz Biedma.

David Sánchez está acusado de haber ocupado en 2017 una plaza artística en la Diputación de Badajoz que habría sido convocada y diseñada ad hoc para él por ser el hermano del hoy presidente del Gobierno.

Este jueves, Cortés ha criticado que la denuncia "de inspiración política" que dio origen a este procedimiento, presentada por Manos Limpias, acusaba al artista de, entre otros extremos, absentismo laboral. "La raíz está podrida", ha señalado acerca de la denuncia, que considera "política".

"El absentismo nunca ha supuesto infracción criminal de clase alguna...", ha señalado Cortés, quien ha reprochado también que aquella denuncia se basó en noticias de prensa e incluyó afirmaciones que no eran verdaderas sobre un supuesto enriquecimiento ilícito o alusivas a un posible fraude fiscal.

Cortés ha tachado la denuncia de "una pura invención" y ha criticado que tratase de vincular a David Sánchez con una supuesta trama liderada por el empresario Víctor de Aldama, recientemente juzgado por el Tribunal Supremo por delitos de corrupción junto al exministro José Luis Ábalos.

"¡¡Esto es mentira, una falacia!!", ha gritado el letrado en la sala, lo que le ha valido un toque de atención por parte del presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, quien le ha solicitado que moderase "el tono de voz".

"Solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares...", ha reprochado también el letrado.

¿Cuáles son las acusaciones populares de este procedimiento? Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa, Abogados Cristianos, Liberum y Manos Limpias. Todas ellas están unificadas bajo la dirección letrada del abogado de esta última.

Asimismo, Emilio Cortés considera "prescrito" el delito de "aceptación de nombramiento ilegal" atribuido a su cliente, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El artista, hace casi una década, fue nombrado coordinador de las actividades de los conservatorios de Badajoz. Hoy, se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial pacense, acusado de haber aceptado dicha plaza gracias a su parentesco con Pedro Sánchez, quien, en 2017, aún no era presidente del Gobierno pero sí había sido nombrado ya secretario general del PSOE.

"Estamos hablando de un delito instantáneo, no permanente", ha incidido Cortés.

"[El supuesto delito] coincide con el acto administrativo en virtud del cual el sujeto común acepta un nombramiento que es ilegal", ha relatado. Es decir, una decisión de 2017, hace casi diez años.

"Y se encuentra absolutamente prescrito", ha subrayado Cortés durante el trámite de cuestiones previas del juicio del caso Hermanísimo.

El abogado de David Sánchez también ha recordado que "nadie" recurrió administrativamente el procedimiento que desembocó en aquel nombramiento.