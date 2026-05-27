El juez Pedraz pide al PSOE documentación de la campaña del PSC de 2024 que hizo a Illa presidente de la Generalitat

Salvador Illa, en una imagen de archivo de las elecciones catalanas de 2024. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Santiago Pedraz ha solicitado al PSOE documentación íntegra y contable de la campaña del PSC para las elecciones catalanas de 2024 que hicieron a Salvador Illa presidente. El requerimiento incluye estados contables, contratos, facturas y gastos de propaganda y publicidad presentados ante la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas. El PSC afirma haber respetado la legislación electoral, actuado con transparencia y estar colaborando plenamente con las autoridades judiciales. Junts, PP y Vox han pedido la comparecencia de Illa en el Parlament para dar explicaciones sobre la financiación de la campaña y posibles irregularidades.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', ha solicitado este miércoles a la UCO que requiera al PSOE documentación sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024 que llevaron a Salvador Illa a la Generalitat.

Según el auto de requerimiento, el juez solicita la documentación íntegra y contable relativa a los comicios celebrados en Cataluña el 12 de mayo de 2024.

En concreto, requiere la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Cataluña y el Tribunal de Cuentas sobre la campaña, incluyendo estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad durante el periodo oficial de campaña del 26 de abril al 10 de mayo de 2024.

Tras la petición de Pedraz, el PSC ha defendido, a través de un comunicado, haber respetado la legislación electoral y actuado siempre con "total transparencia", al tiempo que ha afirmado que colabora y colaborará con las autoridades judiciales "en todo lo que sea necesario".

"Con la voluntad de colaborar con la Justicia y conocedores de que en un auto de requerimiento al PSOE se solicita esta documentación, hemos recopilado toda la información que ya había sido enviada a la Sindicatura de Cuentas para que sea puesta a disposición judicial", señala la formación encabezada por Illa.

El PSC, que en su comunicado adjunta el enlace en el que se puede consultar el mencionado informe de la Sindicatura de Cuentas, subraya también que "el auto no contiene ninguna afirmación que vincule la campaña electoral con los hechos investigados".

Junts, PP y Vox piden explicaciones a Illa

Junts, PP y Vox han urgido este miércoles al presidente catalán a comparecer en el Parlament para "dar explicaciones" por los casos que afectan al PSOE y que están bajo investigación judicial.

Los tres partidos de la oposición, por un lado, quieren que Illa aclare si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algún papel en la adjudicación de un contrato a una unión temporal de empresas que usa tecnología de Huawei.

Por otro lado, también instan a Illa a dar explicaciones por la petición de Pedraz al PSOE relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al Parlamento catalán de 2024.

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha advertido en rueda de prensa que Illa "no puede continuar en silencio", le ha exigido "máxima transparencia" y ha emplazado al resto de grupos parlamentarios a apoyar la petición de comparecencia.

Para Sales, "es muy grave" que la justicia pida esta información relativa a la campaña de los socialistas en las elecciones catalanas de 2024, que auparon a Illa a la presidencia de la Generalitat y a las que Junts concurrió en "clara desigualdad de condiciones", al encontrarse su número uno, Carles Puigdemont, "en el exilio".

Desde el PP, el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, ha señalado en un comunicado que el contrato a las empresas que usan la tecnología de Huawei supone "entregar la columna vertebral de nuestra seguridad pública e instalaciones delicadas a una empresa que está vetada en todos los países del entorno por sus vínculos con el gobierno y los servicios de inteligencia chinos".

En cuanto a la documentación sobre la campaña electoral, el PPC ha reclamado que se aclaren "todas las dudas existentes sobre la presunta financiación ilegal" en el contexto de las elecciones del 2024.

Por su lado, Vox Cataluña ha solicitado la comparecencia de Illa para aclarar si hubo "cargos ilegales" en la financiación del PSC en la campaña de las últimas elecciones catalanas.

"Cuéntanos, Salvador Illa: ¿cómo y quién pagó la campaña electoral del PSC en 2024? ¿Alguna empresa china o algún miembro de la trama criminal de Zapatero y Sánchez?", ha indicado el líder de Vox en Cataluña y secretario general del partido, Ignacio Garriga.