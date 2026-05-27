Juanfran Serrano, interlocutor de Puigdemont, y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, implicados

Ocho personas ya están investigadas, entre ellas la gerente del PSOE, Santos Cerdán y Leire Díez; podría sumarse Juanfran Serrano, diputado y miembro de la Ejecutiva Federal.

La investigación expone el uso de facturas mendaces para retribuir a Leire Díez, lo que cuestiona la transparencia financiera del PSOE.

El juez Pedraz ve indicios de colaboración de ambos con Santos Cerdán y Leire Díez en actos concretos para ejecutar el plan ilícito, pero aún no les atribuye delitos.

La investigación por presuntos pagos del PSOE con facturas falsas para maniobras contra jueces y agentes implica a Juanfran Serrano y Juan Manuel Serrano.

La investigación sobre los presuntos pagos del PSOE a la 'fontanera' de Santos Cerdán, Leire Díez, con facturas falsas para que maniobrara contra jueces, fiscales y agentes de la UCO tiene a otros dos cargos socialistas en el punto de mira: el diputado Juanfran Serrano y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a cargo de estas diligencias que derivan de su investigación sobre Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favorecer a ciertas empresas en contratos públicos, no atribuye de momento ningún presunto delito ni a Juanfran Serrano ni a Juan Manuel Serrano.

El instructor sí aprecia que existen indicios que revelan la colaboración de ambos con Cerdán y Díez en la ejecución de "concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan", aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para determinar su eventual responsabilidad penal.

La nueva línea de investigación afecta de lleno al PSOE y pone de manifiesto que no habría tenido reparo en utilizar y contabilizar facturas mendaces por servicios inexistentes para retribuir a Leire Díez y costear sus maniobras. De confirmarse, esto pondría en entredicho la afirmación de los dirigentes del partido de que su financiación es correcta y transparente y su contabilidad refleja la imagen fiel de la formación.

Los investigadores han hallado datos de que distintas sociedades o personas -como el exdirigente socialista Gaspar Zarrías o los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que han actuado en la defensa de Cerdán y Koldo García- habrían participado como mediadoras en los pagos a Leire Díez girando facturas falsas.

El destino de los fondos procedentes realmente del PSOE habría sido retribuir a la 'fontanera' de Cerdán y financiar sus gastos en las maniobras realizadas para intentar "desestabilizar" las investigaciones que afectan al partido y al entorno personal del presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez. Maniobras para 'contaminar' los procedimientos judiciales con pruebas falsas, revelar secretos o hacer acusaciones inciertas sobre supuestos trapos sucios de jueces, fiscales o miembros de la UCO.

El procedimiento suma ocho investigados: la gerente del PSOE, Ana Fuentes; Santos Cerdán y Leire Díez, Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, los abogados Teijelo y Oliver y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. Este último fue mando de la UCO y asesor de la exdirectora de la Guardia Civil María Gámez.

A ellos podrían sumarse Juanfran Serrano, que fue número dos de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. Serrano acompañó a Cerdán a Bélgica y a Suiza para negociar la amnistía y sus contraprestaciones con Carles Puigdemont.

Forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como responsable de la Secretaría de Política Municipal.

También es diputado en el Congreso, por lo que si se consolidaran los indicios contra él y continuara siendo aforado en ese momento, el proceso tendría que ser elevado a la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Juan Manuel Serrano fue presidente de Correos, donde también trabajó Leire Díez. Con anterioridad fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.