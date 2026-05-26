Los juristas Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento, en la terna para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Los tres candidatos cuentan con destacadas trayectorias en Derecho Constitucional, Internacional y de la Unión Europea, y experiencia en organismos internacionales y tribunales europeos.

La terna será evaluada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que debe verificar los requisitos y elegir al nuevo juez español.

El proceso de selección ha estado marcado por impugnaciones y críticas por la composición mayoritariamente gubernamental del comité, cuestionada por varios aspirantes.

El comité de selección ha propuesto a Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento como candidatos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El comité de selección de la terna de juristas que aspiran a ser el relevo de María Elósegui en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha propuesto para ese cargo a los catedráticos Luis Jimena, Ana Salinas y Daniel Sarmiento, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

La terna tiene que ser elevada a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a la que corresponde verificar que cumple los requisitos exigidos y designar a uno de los tres seleccionados.

El proceso ha sido turbulento. El comité, que inicialmente excluyó a 13 de candidatos (sin publicar la lista de admitidos y descartados), decidió convocar a la entrevista a todos los aspirantes después de conocer que uno de ellos, el juez Carlos Hugo Preciado, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, había impugnado las bases de la convocatoria ante la jurisdicción contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional.

Preciado cuestiona la propia formación del comité de selección, que, "al estar compuesto por una mayoría de miembros vinculados al Gobierno (4 de 5 integrantes) puede contravenir las directrices del Consejo de Europa que exigen una composición equilibrada y libre de influencias indebidas", sostiene.

No es el único candidato que ha recurrido. Leonardo Cervera, secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, ha impugnado las bases alegando la opacidad de los criterios de selección, entre otros argumentos.

En medio del proceso, el pasado 21 de abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución en la que insta a los Estados parte a seguir buenas prácticas en la elección de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellas, menciona que los comités de selección de los candidatos no deben tener una "composición politizada", con mayoría de representantes gubernamentales.

En el comité de selección de la terna española hay una rotunda mayoría de miembros vinculados al Gobierno. Está integrado por integrado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa y Paz Andrés. Esta última fue designada por el Gobierno miembro permanente del Consejo de Estado, órgano asesor del propio Gobierno.

Finalmente, el comité ha seleccionado a tres prestigiosos juristas:

Luis Jimena es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de la Plata (Argentina).

En la actualidad es juez ad hoc ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Entre otros cargos, es secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia), en donde también ha ejercido de profesor y director de estudios; presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa y representante independiente del Consejo de Europa ante la FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

Ha sido magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde asumió la ponencia de más de 400 sentencias del orden contencioso-administrativo.

Es autor de más de trescientas publicaciones en el ámbito del Derecho Constitucional y del Derecho Europeo de los Derechos Humanos, entre ellas diecisiete libros.

Ana Salinas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga.

Compagina su actividad académica con tareas de consultora jurídica internacional para diversas organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Ha trabajado para el comité de supervisión del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el comité de terrorismo del Consejo de Europa y de la ONU y el comité de minorías de la OSCE.

También ha asesorado a diferentes países en materia de adopción de legislación nacional compatible con los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

Es miembro del Centro de Excelencia RAN de la Comisión Europea. Desde 2019 es jueza ad hoc en nombre de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Coordina en España el programa conjunto UE/Consejo de Europa HELP para formación de jueces, magistrados y fiscales en materia de lucha contra el terrorismo y la radicalización, en colaboración con las escuelas judiciales europeas.

Daniel Sarmiento es catedrático de Derecho de la UE y Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante en la Universidad Bocconi de Milán y en la Academia Diplomática de Viena. A su trayectoria académica une la práctica jurídica como abogado.



También cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Ha sido asesor del Ministerio de la Presidencia (2004-2006), letrado del Tribunal Supremo (2006-2007) y secretario jurídico en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2007-2015). Durante su etapa en el Tribunal de Luxemburgo, participó en numerosos casos emblemáticos en diversas áreas, como la Unión Monetaria Europea, el mercado interior, las ayudas estatales, la ciudadanía europea y los derechos fundamentales. Como abogado principal ha actuado en casi doscientos casos ante el TJUE y el Tribunal General de la Unión Europea



En su ejercicio profesional privado, ha representado a gobiernos nacionales, instituciones de la UE, corporaciones internacionales y ONG en casos relacionados con el Derecho de la Unión Europea.



Es editor jefe de EU Law Live, la principal plataforma europea de información sobre Derecho de la Unión Europea, y vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo.