Zapatero usó su propia casa como "espacio idóneo" para las "instrucciones de mayor sensibilidad" a la 'red Plus Ultra'

Zapatero está citado a declarar como investigado el 2 de junio ante el juez José Luis Calama.

La policía señala que Zapatero ejercía labores de supervisión y control en la red, utilizando canales de comunicación alternativos y su domicilio para reuniones y facturación.

La Audiencia Nacional investiga a Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la concesión de un rescate de 53 millones a Plus Ultra.

La UDEF acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de usar su casa como "espacio idóneo" para dar instrucciones sensibles a la supuesta trama Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de usar su propia casa como "espacio idóneo" para "la canalización de la planificación estratégica" de "las instrucciones de mayor sensibilidad", dadas a la llamada trama Plus Ultra.

Así consta en un informe policial incluido en el sumario del caso Zapatero, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales por sus supuestas maniobras para garantizar, a cambio de presuntas comisiones ilegales, la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero está citado a declarar como investigado para el próximo día 2 de junio, ante el juez José Luis Calama.

El magistrado ha recibido ya varios informes de la UDEF que sitúan al expolítico como líder de esta supuesta trama criminal.

Uno de ellos, fechado el pasado 14 de mayo, atribuye al expresidente del Gobierno las labores de "supervisión y control dentro de la red organizada".

De ahí que los agentes de la UDEF infieran que "el núcleo de planificación y dirección" de la trama "no se circunscribirían tan sólo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio [de Zapatero], en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".

"A tenor del contenido de los correos electrónicos analizados, se infiere que no todas las instrucciones se formalizan por correo electrónico y, por tanto, se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión de las mismas", advirtió la UDEF al juez, tal y como consta en su informe.

"Esa estructura dual de funcionamiento que se produciría entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario se deduce del patrón logístico observado en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero", expresan los agentes.

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