La UCO detecta "adjudicaciones premeditadas" y "sin cumplir la normativa" en el 'software' de la UCM para Begoña Gomez

Uno de los delitos atribuidos a Begoña Gómez se relaciona con la presunta apropiación y uso gratuito del software desarrollado para la UCM en una web de su propiedad.

Deloitte habría comenzado a trabajar antes de la adjudicación y las condiciones de los contratos se ajustaron a sus intereses y los de la cátedra.

El informe policial señala que Deloitte fue beneficiada mediante expedientes que solo pretendían aparentar legalidad y limitar la competencia de otros licitadores.

La UCO detecta adjudicaciones premeditadas y sin cumplir la normativa en la contratación de software para una cátedra de la UCM co-dirigida por Begoña Gómez.

La cátedra universitaria que co-dirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) incurrió en "anomalías" para beneficiar a ciertas empresas —entre ellas, la consultora Deloitte— a través de una contratación "premeditada" y aparentememte amañada.

Así lo concluye un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este dosier policial ya ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular, el juez Juan Carlos Peinado, propuso el pasado mes de abril que Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La UCO concluye que —en referencia a la contratación de Deloitte para desarrollar un software adscrito a la citada cátedra— se tramitaron dos expedientes distintos (un contrato menor y un procedimiento abierto simplificado) que funcionaron como un "mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad" a la adjudicación.

El informe afirma explícitamente que las adjudicaciones a Deloitte "no sólo estaban premeditadas", sino que habrían sido amañadas.

"La consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato", subraya la UCO. "La prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", añade.

"Los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente— se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio", advierten los agentes.

Fragmento del informe de la UCO.

"E, incluso, se deduce de la secuencia de hechos analizada que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", finaliza la UCO.

"En línea con lo anterior, se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados", concluye el informe, de más de 300 páginas.

Uno de los cuatro delitos atribuídos a Begoña Gómez tiene que ver con su supuesta apropiación del mencionado software.

Una herramienta digital, muy similar a la desarrollada por Deloitte y otras empresas para la UCM, acabó siendo ofrecida —de forma gratuita, eso sí— en una web propiedad de la mujer de Sánchez.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, la consultora admitió que "nunca" tuvo acceso directo ni participó en la creación del software.

Su labor se limitó —tal y como resumió en un escrito enviado al Juzgado— únicamente a brindar apoyo a la oficina encargada de coordinar este proyecto. Facilitó "soporte y asesoría", según trasladó al juez Peinado.

Deloitte Consulting SLU cobró 60.500 euros, pagados por la UCM, por su participación en este proyecto.

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