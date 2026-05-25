"Un saludo del presidente": el mensaje del "testaferro" de ZP al dueño de Plus Ultra que le liga al rescate desde 10 meses antes

El contacto entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero se realizó a través de Manuel Fajardo, hijo de un exsenador socialista, y el presidente de la aerolínea aceptó pagar por la ayuda política.

La Policía considera que Zapatero usaba intermediarios para mantener opacidad en sus gestiones, según los mensajes encontrados en el sumario judicial.

El caso Zapatero investiga al expresidente por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en una red que habría favorecido a empresas como Plus Ultra a cambio de comisiones ilegales.

Un mensaje de WhatsApp entre Julio Martínez Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, y el presidente de Plus Ultra, liga a Zapatero al rescate de la aerolínea 10 meses antes de que se aprobara.

El 16 de mayo de 2020, el empresario Julio Martínez Martínez (apodado Julito), considerado por la Policía el "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, envió "un saludo del presidente" a Julio Martínez Sola, fundador y máximo directivo de la aerolínea Plus Ultra.

Este mensaje de WhatsApp consta en el sumario del llamado caso Zapatero, causa judicial en la que quien fuese presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 está siendo investigado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a Zapatero como "líder" de una red dedicada a influir en la Administración a cambio de comisiones ilegales y en favor de ciertas empresas.

Principalmente, Plus Ultra, compañía que, en marzo de 2021, recibiría un polémico rescate de 53 millones de euros públicos con el que paliar las consecuencias económicas de la Covid-19.

Diez meses antes de la concesión de dicha ayuda, cuando la pandemia aún atenazaba las cuentas de la aerolínea, Martínez Sola, aquel sábado de mayo de 2020, se puso en contacto por primera vez con el lugarteniente de Zapatero.

Fragmento del informe de la UDEF que incluye los 'wasaps' entre Martínez Sola y 'Julito'.

"Encantado de saludarte y un saludo del presidente", le contestó Julito Martínez al fundador de Plus Ultra.

Este mensaje constata que, como ha concluido la Policía Nacional, el expresidente del Gobierno usaba al empresario en su "búsqueda de opacidad" y como método de "desvinculación interesada (...) respecto de la red organizada".

Y el wasap también implica al exdirigente socialista en los contactos y gestiones con Plus Ultra de la supuesta trama corrupta previas a la concesión del millonario rescate a la aerolínea.

De hecho, el "saludo" que Zapatero envía —a través de su supuesto testaferro— al presidente de la compañía aérea supuso todo un espaldarazo para este último.

Tanto es así que Julio Martínez Martínez reenvía inmediatamente dicho mensaje a Rodolfo Reyes, quien, por entonces, era consejero de Plus Ultra y a quien quiso demostrar que estaba teniendo éxito en sus contactos políticos.

Reyes reaccionó con asombro: "Saludos del presidente... Cágate".

¿Cómo se produjo, previamente, el contacto entre Julio Martínez Sola y Julio Martínez Martínez? Según detalla un informe de la UDEF, fue gracias a la intermediación de Manuel Fajardo, hijo del exsenador socialista por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo.

De hecho, así lo explicitó el presidente de Plus Ultra: "Hola Julio, me pongo en contacto contigo por mediación de Manuel Fajardo. Dime, por favor, cuándo te va bien que hablemos. Cuando te sea posible".

De hecho, la UDEF también localizó, al analizar el móvil de Julio Martínez Martínez una vez fue detenido el pasado diciembre, el mensaje en el que Fajardo le facilita el contacto de Julito.

Como ambos se llaman igual —el fundador de Plus Ultra y el supuesto testaferro de Zapatero comparten nombre y primer apellido—, el hijo del exsenador le advirtió: "Ponte en contacto con Julio Martínez. No tú, otro... ja, ja. Te paso el contacto".

Mensajes de Fajardo a Julio Martínez Sola.png

"Habla con él. En el equipo del amigo (sic) estamos él y yo", recomienda Fajardo a Martínez Sola.

El juez Calama, en una resolución fechada el pasado martes, ya señaló que fue el presidente de Plus Ultra quien aceptó pagar dinero a cambio de la ayuda de Zapatero a la compañía aérea.

En marzo de 2020, dos meses antes del primer contacto con Julito, Rodolfo Reyes plantea a Martínez Sola esta posibilidad. Así se lo había planteado al entonces consejero de Plus Ultra un tercero, Ramón Gordils, exviceministro de Venezuela.

"Mira lo que me dice un amigo (...). 'Y yo busco cómo llegarle a ZP (...) ¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento'", planteó Reyes.

Martínez Sola aceptó esta idea. "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", respondió.