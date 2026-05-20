El juez aporta múltiples indicios de que ZP ayudó a conseguir el injustificado rescate de Plus Ultra y de que cobró por ello

Los directivos de Plus Ultra eran conscientes de que los pagos dependían de la efectividad de la influencia ejercida para obtener ayudas públicas.

La investigación revela pagos de hasta dos millones de euros vinculados a Zapatero, procedentes de Plus Ultra y otras entidades como Gate Center y Thinking Heads.

El juez de la Audiencia Nacional señala a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una red de tráfico de influencias para lograr el rescate de Plus Ultra.

El 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizó una cadena de registros en la sede madrileña de Plus Ultra y en los domicilios de su presidente, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli; el venezolano Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea hasta dos meses antes, y el empresario Julio Martínez Martínez, entre otros.

La ingente cantidad de información hallada en sus dispositivos electrónicos, la investigación del entramado de empresas que les vinculan y el seguimiento de los pagos que empezaron a producirse desde el 5 de noviembre de 2020 (solo dos meses después de que Plus Ultra presentara su petición para acogerse al Fondo estatal de Ayudas a Empresas Estratégicas) han llevado a que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señale al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero como "vértice" de una estructura criminal de tráfico de influencias. El "núcleo decisor y estratégico de la red", dice el instructor en la resolución en la que le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Además, la UDEF ha contado con la información encontrada en un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes que estaba en poder de la Homeland Security Investigations (HSI, la oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos), que ha entregado el contenido del teléfono a los agentes españoles.

Se ha sabido, así, cuándo empezó todo. El 30 de marzo de 2020, Reyes Rojas habla con el entonces vicepresidente de Plus Ultra, Martínez Sola, de que hay que encontrar vías de influencia para obtener ayudas para la compañía. Fechas antes se había hablado de "tocar a Ábalos", el entonces ministro de Fomento, hoy en espera de sentencia por graves delitos de corrupción.

Ese día, tras hablar con Martínez Sola, Rodolfo Reyes contacta con Ramón Gordils, alto cargo chavista, exviceministro de Cooperación de Venezuela, y le pregunta: "tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento".

"Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP", contesta Gordils.

Y Reyes se lo cuenta a Martínez Sola: "Mira lo que me dice un amigo (... ) 'yo busco como llegarle a ZP'"

Julio Martínez Sola le respondió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

El poquitín ascendió a 598.910 euros como pagos directos de Plus Ultra al entramado societario del que es titular Julio Martínez Martínez, estrecho amigo de Zapatero, y pagos indirectos a través de las sociedades instrumentales Calefón Consultores y Summer Wind por 382.602 euros, iniciados cuando la red comenzó a actuar para que Plus Ultra obtuviera el rescate.

La UDEF, no obstante, ha detectado otros pagos al expresidente socialista que elevarían sus ingresos presuntamente ilícitos a un total de dos millones, pagos provenientes de Gate Center, un think tank pro-China, y sociedades del grupo de consultoría Thinking Heads.

Y es que el juez sostiene que Zapatero dirigió "una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa", principalmente, pero no solo, en relación con Plus Ultra.

De hecho, Calama afirma, aunque (por ahora) no lo desarrolla, que José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido "una intervención directa en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke [un derivado del petróleo crudo], oro, compraventa de acciones o divisas".

"Apariencia de asesoramiento"

"La actuación de esta red se desarrollaría bajo una apariencia formal de asesoramiento, representación institucional o consultoría estratégica, encubriendo en realidad una operativa dirigida a obtener decisiones administrativas favorables a cambio de contraprestaciones económicas", afirma el instructor.

Para Calama, el rol directivo de Zapatero se deduce de "múltiples evidencias". Entre ellas, las conversaciones de los directivos de Plus Ultra en las que se refieren a la capacidad de decisión o influencia del expresidente: "nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)", "zapa es nuestro contacto", "que Zapatero hable con alguien en la SEPI".

Su "posición preeminente" queda también reflejada en la planificación de la actividad de la red. Zapatero remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante o imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubai.

La red se encuentra estructurada, dice el juez, "asumiendo distintas funciones cada uno de sus partícipes".

Rodríguez Zapatero ejerce funciones de dirección y control, seguido de Julio Martínez Martínez, al que denomina "lugarteniente principal y figura visible".

Julito asume el contacto directo con los clientes y ejecuta las instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero.

"OK o pongo más importe"

En un tercer nivel se sitúan la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, y Cristóbal Cano, empleado de Julio Martínez Martínez. Ambos se encargan de proporcionar cobertura formal y documental a la operativa, coordinando la emisión de facturas, los conceptos a consignar y los importes, afirma Calama.

Se han encontrado serios indicios de esa operativa. En una ocasión María Gertrudis pregunta a Cristóbal sobre la emisión de una factura por un importe de 20.000 euros y plantea la posibilidad de emitir una o varias facturas, solicitando indicaciones sobre los conceptos que han de consignarse en ellas.

Cano responde facilitando los conceptos de la prestación del supuesto servicio, la imputación temporal de las facturas al trimestre que corresponde y sus importes. Un mes después el patrón operativo se repite. "Podemos ir consensuando los conceptos" de las facturas, dice.

"El supuesto prestador del servicio no se limita a emitir la factura, sino que pregunta al perceptor de este si las facturas están 'ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada'".

De esta manera se pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental aparente, señala el instructor.

Calama deduce que en esa operativa la emisión de facturas no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino articulada posteriormente y mediante la coordinación de los actores implicados.

Por su parte, los directivos de Plus Ultra son "plenamente conscientes" del funcionamiento de la red y de que la contraprestación económica está condicionada a la efectividad de la influencia. "Ellos cobran si se mueven", le dice Reyes a Roselli. "No tenemos problema de pagar al que mueva el hilo", dicen en otro momento.