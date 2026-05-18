Escassi, Rosauro Varo, Joaquín Goyache...: quién es quién en la lista de más de 30 testigos que pide Begoña Gómez en su juicio

El juicio podría celebrarse ante un jurado popular si la Audiencia Provincial de Madrid confirma la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado.

La defensa de Gómez busca demostrar que su relación con las empresas y la gestión de la cátedra universitaria se realizó por vías ordinarias y no mediante influencias indebidas.

Entre los testigos propuestos figuran rectores y altos cargos de la Universidad Complutense, directivos de empresas patrocinadoras y representantes de Google, Reale Seguros, Indra y Telefónica.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado una lista de más de 30 testigos para su defensa en el juicio por supuestos delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha presentado este lunes su escrito de defensa, que incluye una lista de más de 30 personas con la intención de que testifiquen en el futuro juicio contra la mujer de Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del llamado caso Begoña, propuso el pasado mes de abril que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada ante un jurado popular por cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Camacho ha recurrido esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal jerárquicamente superior a Peinado, con capacidad para corregir —o, por contra, avalar— las decisiones del instructor.

Si, finalmente, la Audiencia desoye al letrado y Begoña Gómez debe ir a juicio, será un jurado popular —nueve ciudadanos legos en Derecho— el que decida sobre su inocencia o culpabilidad.

Ésta es la lista de los testigos más relevantes que Camacho, en nombre de la esposa de Sánchez, solicita que testifiquen:

1. Joaquín Goyache Goñi

Es el actual rector de la Universidad Complutense de Madrid, centro público en el que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria hasta 2024.

En julio de 2020, Goyache acudió, llamado por la esposa de Sánchez, al Palacio de la Moncloa. En aquella reunión se decidió que Gómez comenzase a dirigir dicha cátedra.

Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. UCM

El juez Peinado, en una de sus resoluciones, reprochó que la esposa de Sánchez utilizase la Moncloa como centro de negocios y se reuniese allí con Goyache, "situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano".

Por contra, la defensa de Gómez sostiene que el rector fue llamado a Moncloa porque la UCM, por entonces, estaba cerrada debido a la pandemia de la Covid-19.

Goyache fue interrogado como testigo por el juez Peinado, quien, posteriormente, le convirtió en investigado y, finalmente, archivó la causa para él.

2. José Manuel Ruano de la Fuente

Fue el co-director de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva, además de profesor en la UCM. Ejercía como director de la Escuela de Gobierno de la Complutense cuando fue nombrado corresponsable de la cátedra, para suplir la falta de titulación superior de la esposa de Pedro Sánchez.

En su escrito, la defensa de Gómez califica su testimonio como "esencial" y critica duramente que el juez instructor hubiera denegado previamente su comparecencia, al tratarse de la única persona que compartía la dirección ejecutiva del proyecto mano a mano con la investigada.

3. Juan Carlos Doadrio Villarejo

Doadrio fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM. Fue, por tanto, el alto cargo de la Complutense encargado de firmar el convenio original con las empresas patrocinadoras de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva.

Doadrio, tras declarar ante el juez. Alejandro Ernesto

Ya declaró como testigo en el caso Begoña y relató que, tras aquella reunión en Moncloa, Goyache le ordenó crear una cátedra para que la dirigiera la esposa de Sánchez

4. José María Coello de Portugal

José María Coello de Portugal sustituyó a Doadrio como vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM.

También es miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Complutense y forma parte de su claustro y de la Comisión de Reglamentos del Consejo de Gobierno.

Fue a él a quien Camacho notificó, a través de un correo electrónico, la proximidad del vencimiento del dominio web que alojaba el software desarrollado para la cátedra que co-dirigía Gómez para que la UCM decidiera si procedía a su renovación o no.

Con su interrogatorio, de ser aceptado, la defensa de la mujer de Sánchez tratará de demostrar que siempre concibió esta herramienta digital como una propiedad de la universidad pública.

5. Gabriel Ramón Navarro Azpiroz

Se trata del director de los servicios jurídicos de la UCM. Como jefe de la asesoría jurídica de la universidad, redactó e impulsó el informe interno remitido por la Complutense a Peinado en julio de 2024.

En dicho escrito, la Universidad solicitó al juez que investigase si la esposa del presidente del Gobierno cometió un delito de apropiación indebida y se benefició de un software desarrollado por la UCM.

Ése es uno de los cuatro ilícitos penales que el instructor atribuye a Gómez. La UCM, además, cifra en unos 113.000 euros supuesto perjuicio que achaca a que la esposa de Sánchez se quedase con esta herramienta digital, desarrollada de forma altruista por varias empresas para la Cátedra Extraordinaria.

Begoña Gómez ofreció en una web de su propiedad —de forma gratuita, eso sí— un software muy similar al descrito. También registró como propio el concepto Transformación Social Competitiva. Alega que fue ella quien lo inventó y que lo hizo para evitar que nadie lo usase fuera del ámbito de la UCM.

6. María Jesús Morillo

Personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM.

La defensa de Gómez propone que declare esta mujer, ya que, para negar la acusación de apropiación indebida del software, se apoya en los correos electrónicos intercambiados con la OTRI.

Según subraya Camacho en su escrito, Gómez inscribió el software a su nombre tras recibir instrucciones expresas de la UCM de hacerlo de esa forma, ya que la universidad no registraba dominios de Internet.

7. Blanca María Juan de Castro

Ejerció como coordinadora de la cátedra de la UCM, un puesto para el cual declaró que fue la propia Begoña Gómez quien la propuso.

De hecho, ambas son amigas. De Castro acompañaba a la esposa de Sánchez cuando ésta fue perseguida por el agitador Vito Quiles, episodio que ha provocado que Gómez anunciase que interpondría una denuncia por "agresión".

Blanca María Juan de Castro, en una imagen de archivo.

Asimismo, en su escrito de defensa, Camacho también solicita que declaren como testigos María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina y Mercedes Vaquero Aguilar. Ambas forman parte del personal administrativo de la Complutense.

8. Ignacio Mariscal Carnicero

CEO de Reale Seguros, una de las dos empresas que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez, Ignacio Mariscal ya declaró como testigo en el caso Begoña.

Como desveló EL ESPAÑOL, Cristina Álvarez, la asistente en Moncloa de la esposa de Sánchez, también investigada en este procedimiento, se dirigió a la aseguradora en febrero de 2024 para instarla a que siguiese sufragando este proyecto académico.

Por mail, Álvarez se puso en contacto con Pilar Suárez-Inclán, la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale.

Ignacio Mariscal, consejero delegado (CEO) de Reale Seguros.

"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", expresó la asesora.

9. Marc Simón

Marc Simón es subdirector general de la Fundación La Caixa, entidad que, junto a Reale Seguros, patrocinó la Cátedra.

Simón estuvo presente de forma activa en las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento, órgano donde se elevó y ratificó la propuesta de nombramiento de Begoña Gómez.

Ya declaró como testigo ante el juez Peinado y admitió que la esposa de Sánchez, en 2020, le planteó que la Fundación La Caixa sufragase la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.

Esta petición tuvo éxito: la entidad aportó 15.000 euros anuales durante un plazo de cuatro años.

10. Fuencisla Clemares

Se trata de la exCEO de Google en España y Portugal. Era, por tanto, la máxima responsable de la multinacional tecnológica en nuestro país cuando la compañía aportó 110.000 euros para financiar la creación del mencionado software.

Fuencisla Clemares

Clemares ya declaró como testigo durante la instrucción del caso Begoña. Ante el juez, aclaró que Google invirtió, primero, 70.000 euros, que luego amplió en 40.000 euros más.

Aunque sí fue "informada" por su equipo de este acuerdo, la directiva aseguró que no se encargó de los pormenores del mismo. Y subrayó que Google España aceptó realizar esta inversión, ya que el proyecto encajaba en los objetivos de "digitalización" y "sostenibilidad" que persigue la empresa tecnológica.

11. Miguel Escassi

Escassi es director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google y también declaró en la instrucción del caso Begoña.

Él fue, por tanto, quien se encargó de la interlocución con la esposa de Pedro Sánchez.

Miguel Escassi, responsable de Relaciones Institucionales de Google España. Alejandro Ernesto

De hecho, ante el juez Peinado, Escassi relató que Cristina Álvarez, "se presentó como una persona del equipo de trabajo del proyecto".

"Nosotros entendimos que era una persona de apoyo en el proyecto tecnológico. Entendimos que era una de las personas de la Complutense y la cátedra", declaró el directivo de Google sobre la asesora, cuyo cargo es el de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.

El juez Peinado también ha propuesto que un jurado popular enjuicie a Cristina Álvarez por un supuesto delito de malversación, debido a sus gestiones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.

Antes de formar parte de Google, Escassi, entre 2020 y 2021, fue asesor de Nadia Calviño en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

12. Miguel Rodríguez Bueno

Como jefe de Proyecto (Industry Manager) en Google, este ingeniero y profesor fue el encargado de coordinar el equipo informático que desarrolló la arquitectura de la plataforma Transforma TSC.

Con su testifical, la defensa de Begoña Gómez busca determinar el grado de madurez técnica del software, que, según el abogado de la esposa de Sánchez, quedó inacabado y en fase de pruebas, debido a la precipitada supresión de la cátedra por parte de la UCM.

El escrito firmado por Camacho también solicita la testifical de Isaac Hernández Vargas, country manager de Google Cloud Iberia.

13. Ángel Bonet Codina

Este empresario es socio de Minsait. Testigo de especial relevancia estratégica para la defensa, ya que, como aclara el propio escrito de Camacho, se trata de quien presentó formalmente a Begoña Gómez ante los directivos de esta filial de Indra, que también aportó dinero para la creación del software.

Con su citación, el abogado de Gómez trata de demostrar que el contacto de su clienta con esta empresa no nació de una imposición o prevalimiento institucional desde la Moncloa, sino de canales ordinarios, de redes de contactos del sector de la innovación social.

14. Manuel Ausaverri Ferrer

También está mencionado en el escrito Manuel Ausaverri, director general de Estrategia de Indra.

Se trata del alto cargo encargado de supervisar los proyectos corporativos vinculados al ecosistema de la sostenibilidad empresarial. Por ello, declaró como testigo ante el juez Peinado.

Enmarcó los encuentros mantenidos entre los directivos de Indra —incluyendo a Marc Murtra— y Begoña Gómez en un "acto de cortesía" y subrayó que la empresa tecnológica participa en miles de proyectos y éste, la creación del software, era muy menor.

Ausaverri, antes de declarar ante el juez. Europa Press

15. Luis Abril Mazuelas

Luis Abril, ex alto ejecutivo de la división Minsait de la tecnológica Indra, declaró ante el juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez visitó en 2022 sus instalaciones para presentar el software de su cátedra universitaria.

Durante su interrogatorio, Abril desveló una cita entre Marc Murtra —el anterior presidente de Indra— y Begoña Gómez.

16. Rosauro Varo

Rosauro Varo, tal y como reconoció ante el juez, propició la primera reunión entre la esposa de Sánchez y Telefónica, a la que siguieron otros encuentros que fructificaron en la participación de esta compañía en la creación del software.

Varo declaró en el Juzgado, como testigo, que en septiembre de 2021 coincidió con Gómez en un evento, unos premios de sostenibilidad. Allí, ella le contó que estaba co-dirigiendo una cátedra en la Complutense y que estaba orientada a la digitalización de las pequeñas y medianas compañías (pymes).

Rosauro Varo

Como Telefónica, de la que Varo fue accionista y miembro hasta 2025 de su Consejo Asesor, está interesada en la digitalización de las pymes, el empresario organizó un encuentro entre Begoña Gómez, Gonzalo Martín-Villa, director de operaciones de la teleco, y otros responsables.

Por todo ello, en el escrito de defensa, también aparece en el listado de testigos solicitados Sergio Oslé Varona, directivo de Telefónica.

17. José María Torres

José María Torres es el presidente de Conpymes, la patronal de pequeñas y medianas empresas que amadrinó Begoña Gómez en su presentación.

Declaró el pasado jueves ante el juez Peinado. Y admitió que Numintec, una de sus empresas, patrocinó la cátedra que Gómez dirigía en la Complutense. Según reconoció, fue "el único" proyecto académico de este tipo con el que colaboró.

Begoña Gómez, durante la presentación de Conpymes. Efe

18. Luis Miguel Ciprés

CEO de Innova Next SL. Es decir, el consejero delegado de la principal consultora del grupo empresarial propiedad de Juan Carlos Barrabés, también investigado en el caso Begoña.

Ciprés ya testificó en la instrucción sobre las dos cartas firmadas por Begoña Gómez y que Barrabés aportó a sendos procesos de licitación, convocados por la entidad pública Red.es, y que acabó ganando.

No obstante, Ciprés señaló ante el juez que estos documentos no funcionaban como cartas de recomendación ni solicitaban ningún trato de favor, sino que se trataba de avales estandarizados que apoyaban un proyecto.

19. Luis Antonio Martín Bernardos

Luis Antonio Martín Bernardos es el antiguo administrador solidario de Innova Next SL. Por tanto, era directivo de esta empresa cuando la misma obtuvo las citadas adjudicaciones.

Con su declaración, la defensa de Gómez busca desvincular las mismas de cualquier trato de favor por parte de la esposa de Pedro Sánchez.

De hecho, ésta ya declaró recientemente ante la Fiscalía Europea (organismo que investiga si se malversaron fondos de la UE en las citadas adjudicaciones) que nunca influyó para que el Grupo Barrabés obtuviese contratos públicos.

20. Agentes de la UCO

La defensa de Gómez también solicita que declaren como testigos en el juicio algunos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se trata de quienes elaboraron algunos informes clave incorporados al sumario. Entre ellos, el dosier fechado al inicio del caso, en mayo de 2024, que concluyó que no existían indicios del delito de tráfico de influencias en los negocios de Begoña Gómez.