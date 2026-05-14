El presidente de la patronal que amadrinó Begoña admite que "la única cátedra" que patrocinó fue la de la mujer de Sánchez

Torres declaró que coincidió con Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez en varios actos, donde Álvarez se encargaba de temas de seguridad y prensa.

El patrocinio se realizó poco antes de que Begoña Gómez participara en la presentación pública de Conpymes en 2021.

La patronal Conpymes aportó 6.000 euros al proyecto académico, sin que Torres se interesara por el destino concreto de esos fondos ni recibiera información sobre su finalidad.

José María Torres, presidente de Conpymes, admitió que la única cátedra que patrocinó una de sus empresas fue la dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

José María Torres, presidente de Conpymes, la patronal de pequeñas y medianas empresas que amadrinó Begoña Gómez en su presentación, ha declarado este jueves, precisamente, en la causa en la que está investigada la esposa de Pedro Sánchez.

Torres ha admitido que Numintec, una de sus empresas, patrocinó la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. (UCM) Y, según ha reconocido ante el juez Juan Carlos Peinado, fue "el único" proyecto académico de este tipo que esposorizó o con el que colaboró. Con ningún otro.

El testigo, obligado a decir la verdad, también ha señalado que instó a la Fundación Pimec a firmar una adenda para colaborar, también, con la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva de la UCM. Y, tras su consejo, así sucedió.

Interrogado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el presidente de Conpymes ha relatado que, como parte del patrocinio, dicha patronal aportó 6.000 euros, aunque el testigo ha asegurado que nunca se interesó por el detalle de las actividades en las que se invirtió ese dinero.

Tampoco, "nadie" le explicó cuál fue la finalidad dada a esos fondos.

El patrocinio de Conpymes a la cátedra se produjo poco antes de que la esposa de Sánchez participase en el acto público de presentación de esta patronal de pequeñas y medianas empresas, que se produjo en 2021.

Por último, Torres ha admitido ante Peinado que coincidió con Begoña Gómez en actos y eventos a los que ambos acudieron.

Quien también solía asistir a los mismos —ha relatado— era Cristina Álvarez, la asesora de la mujer de Sánchez investigada en este procedimiento judicial.

El juez ya propuso que ambas sean juzgadas por un jurado popular. Es decir, por nueve ciudadanos legos en Derecho que se encarguen de decidir sobre su inocencia o culpabilidad.

Ahora bien, la Audiencia Provincial de Madrid —a petición de las acusaciones populares del caso Begoña, encabezadas por Hazte Oír— obligó al magistrado a citar a declarar a Torres, lo que ha sucedido este jueves.

Salvo sorpresa, este testigo será el último que declare durante la instrucción de este procedimiento judicial.

Preguntado por las labores de Cristina Álvarez durante los eventos que ha mencionado, el presidente de Conpymes ha señalado que, según percibió, la asistente se encargaba de cuestiones de "seguridad" y gestión del contacto con la prensa.