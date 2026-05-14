Koldo se niega a declarar sobre sus chats con Armengol: dice que la 'trama balear' ya la juzgó el Supremo, aunque no fue así

Koldo García durante su declaración en el Supremo. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, se negó a declarar sobre sus chats con Francina Armengol en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno investiga la llamada 'trama balear', relacionada con la venta de material sanitario durante la pandemia al Gobierno balear. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a García un delito de tráfico de influencias por presuntas comisiones ilegales en estas gestiones. García argumenta que la trama ya fue juzgada por el Supremo, aunque el juez Moreno rechaza que esos hechos estuvieran incluidos en ese juicio.

El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García se ha negado a declarar en la Audiencia Nacional sobre sus conversaciones y chats con Francina Armengol, expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados.

García estaba citado este jueves en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno, quien le investiga, pretendía interrogarle por la llamada trama balear. Es decir, por sus gestiones para que las empresas Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab vendieran material sanitario, durante la pandemia de Covid-19, al Ejecutivo insular.

A cambio de esta intermediación, García habría recibido comisiones ilegales. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito, le atribuyó un delito de tráfico de influencias.

Ahora bien, Koldo se ha negado a declarar en la Audiencia —como investigado, le asiste este derecho— porque considera que la trama balear ya fue juzgada por el Tribunal Supremo, que enjuicio a García hasta la semana pasada.

Es por eso que, horas atrás, su abogada presentó un recurso para tratar de evitar que el exasesor tuviera que comparecer ante el juez Moreno. Pero éste no tardó en rechazarlo y subrayar que los hechos juzgados por el Supremo no incluyeron las gestiones de Koldo con el Gobierno balear.

La defensa de García pretende recurrir, de nuevo, dicha decisión del juez. Incluso, ante la Sala de lo Penal, tribunal jerárquicamente superior al instructor.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.