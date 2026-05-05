El fiscal Luzón aflora con un eficaz interrogatorio las contradicciones de Ábalos y mantiene los 24 años de cárcel

Tras la declaración, el fiscal mantuvo la petición de 24 años de cárcel para Ábalos por delitos relacionados con la trama de mascarillas.

Con la misma soltura con la que hace ocho años defendió la moción de censura que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez ("Los españoles no podemos tolerar la corrupción", dijo quien hoy duerme en prisión por formar parte de una presunta trama corrupta), el exministro y exnúmero 3 del PSOE José Luis Ábalos negó ante el Tribunal Supremo el cobro de comisiones ilegales, haber enchufado a su examante en empresas públicas sin ir a trabajar un solo día y haber disfrutado de vacaciones en chalés de lujo a cambio de gestiones favorables a empresas intermediadas por Víctor de Aldama.

"No he cobrado de Aldama y no hay ninguna evidencia en absoluto de ello", dijo un Ábalos que pretendió victimizarse: "soy carne de meme, y duele" o "este es un caso mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara".

Lástima para su estrategia de defensa que poco después la misma voz de Ábalos se escuchara en otro formato, una grabación subrepticia que hizo el 9 de abril de 2019 Koldo García, debatiendo con su asistente el reparto de dinero a cambio de obras públicas ("habla con Santos") o el cobro "de un kilo" con cupos de petróleo venezolano.

Ábalos niega que recibiera dinero de Aldama: "No hay ninguna evidencia en absoluto de ello"

Sin estridencias, en un eficaz y bien armado interrogatorio, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, arrancó contradicciones relevantes al "veterano" Ábalos, según se autodefinió.

Como cuando sostuvo que los contratos de mascarillas se hicieron como dijeron los técnicos, con el subsecretario a la cabeza, y afirmando que "seguro que hubo más de una oferta". Ese mismo subsecretario declaró el pasado 14 de abril que "el ministro no me encomendó encontrar ofertas", apuntalando que solo se manejó la oferta de la empresa recomendada por Aldama, Soluciones de Gestión.

O como cuando dijo que los contratos de mascarillas fueron muy importantes en esa dura época de la pandemia de la Covid y minutos después aseguró que "no me di cuenta" de que había firmado una orden ministerial para el suministro de cuatro millones de mascarillas, cifra que él mismo rectificó para pasar a ocho millones en una segunda orden. Durante el juicio se han acumulado testimonios de funcionarios y cargos en el sentido de que se duplicó el suministro porque Aldama dejó claro que Soluciones de Gestión proporcionaba "ocho millones de mascarillas o nada".

José Luis Ábalos se vino arriba al asegurar que no le parecía procedente contratar a Jésica Rodríguez "en el ámbito público" y acto seguido tuvo que reconocer que 'enchufó' en ese ámbito a Claudia Montes. "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?", pidió el ministro a su asistente en un mensaje escrito el 8 de octubre de 2019. Ocho días después, Montes estaba colocada en Logirail. Lo mismo que Jésica en Ineco y luego en Tragsatec.

Mensaje de Ábalos a su asistente para que buscara un trabajo a Claudia Montes./

Tras restar trascendencia a una nota a favor del rescate de Air Europa que Transportes colocó en numerosos medios de comunicación, el exministro no supo explicar por qué se tomó la molestia de reenviar esa nota a Koldo García para que se la hiciera llegar a Aldama y éste, a Javier Hidalgo, en aquel momento consejero delegado de la aerolínea.

Tampoco dio explicación al hecho de que, si los "folios" que pedía a Koldo García eran realmente papel, la mujer de Koldo preguntara "¿en esos folios cuántas chistorras [billetes de 500] hay?".

Y no hubo mucha coherencia en que, para justificar que Koldo pagase sus gastos personales, dijera que "había algunos que, por su naturaleza, no interesaba que mi mujer [Carolina Perles] supiera de su existencia". Poco antes había asegurado que se tomó "en serio" la relación con Jésica e "hice todo lo posible para que mi mujer tuviera constancia de ello" porque se quería divorciar de Perles.

La baza de Ábalos fue preguntar dónde están las comisiones ilegales que las acusaciones dicen que percibió (sin tener en cuenta que, desde el punto de vista penal, basta con probar que las recibió). Pero, cuando el fiscal le preguntó por qué entre 2018 y 2023 no retiró dinero en efectivo de sus cuentas, se limitó a afirmar que "como ministro, yo no iba pagando por ahí". "Eso le valdría solo hasta 2021", le hizo ver Luzón.

Ábalos dice que delegó en Koldo García los gastos de Secretaría de Organización del PSOE

Ábalos no cuestionó las cuentas del PSOE en lo referente a los pagos en metálico para reembolsar gastos anticipados ("si lo dice el partido, lo doy por bueno"). No lanzó mensajes al presidente del Gobierno, incluso lamentó que se hayan difundido en la prensa algunos mensajes suyos con él. Y subrayó la "decepción" que han debido tener quienes esperaban que Koldo y él "nos matásemos y traicionásemos y apuntásemos a otros".

"Él siempre mantuvo la lealtad y eso es un valor", dijo de su asistente. El que le grabó a escondidas.

Luzón no se creyó nada de lo que dijo Ábalos. Tras la declaración, elevó a definitivo el escrito de acusación en el que pide para él 24 años de cárcel.