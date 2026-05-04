Ábalos se ve "condenado", dice que Jésica "ha sido coaccionada" y atribuye a los técnicos los contratos de mascarillas

Ábalos sostiene que la decisión de aumentar el contrato de mascarillas de cuatro a ocho millones fue por criterios logísticos y no por presiones externas.

El exministro atribuye a los técnicos del Ministerio la responsabilidad sobre los contratos de mascarillas y niega haber favorecido a la empresa recomendada por Aldama.

Ábalos afirma que Jésica declaró bajo coacción y niega haber intervenido directamente para su contratación en Ineco, aunque reconoce haber hablado del tema en el ámbito privado.

José Luis Ábalos asegura que el caso contra él ya estaba mediáticamente sentenciado y se desliga de la contratación de su examante Jésica Rodríguez en empresas públicas.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha lamentado desde el banquillo de los acusados que el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo es "un caso mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara". También se ha desligado del enchufe en dos empresas públicas de su examante, Jésica Rodríguez, de quien ha dicho que ha declarado "coaccionada".

Ábalos ha reconocido que "quiso" a Jésica y que le dolió verla declarando en el Alto Tribunal y se ha referido a las manifestaciones de su examante: cómo alquiló el piso de plaza de España con Koldo García, que fue contratada en dos empresas dependientes de Transportes y que nunca fue a trabajar. "Ella no dice eso si no se la ha coaccionado", ha asegurado el exministro.

En este sentido ha relacionado a Jésica con Víctor de Aldama, afirmando que por eso el empresario le pagó la casa. También se ha quejado de la exposición de su vida privada: "Esta intimidad tan revelada, soy carne de meme, duele".

Vídeo | Así ha relatado Ábalos en el juicio cómo Koldo le presentó al empresario Víctor de Aldama

El fiscal Luzón ha interrogado a Ábalos por la contratación de Claudia Montes en Logirail, una empresa dependiente de Renfe. Ha afirmado que "no ha tenido ningún roce" con esta mujer, a la que conoció en un mitin del PSOE. Y se ha vuelto a quejar del trato de este asunto en los medios.

Luzón ha subrayado que, en este caso, sí hay un mensaje de Ábalos a Koldo para que se contratara a Claudia en alguna filial de una empresa dependiente de Transportes, en contra de lo que el exministro ha manifestado antes de que no recomendaba contrataciones en sociedades públicas.

"Enviar un currículum no tiene ningún problema", ha respondido Ábalos. "Depende de quién envíe el currículum, no es lo mismo que lo envíe el presidente de Renfe [a quien fue remitido el currículum de Claudia] a que lo haga un trabajador", ha matizado el fiscal.

Ábalos se ha desmarcado de gestiones directas para que Jésica fuese contratada en Ineco. "Ni se me ocurrió. Que trabajara sí, pero no en Ineco. ¿Por qué no en otra parte? No es que Ineco sea lo más ventajoso. Se lo comenté a Koldo [para que Jésica trabajara], pero en el ámbito más bien privado. Yo no hablé con nadie. De todas las personas de Adif o Ineco no hay nadie que haya podido decir que yo les dije nada. No estaba pensando en empresas públicas, mi idea es que buscara un nicho que no tuviera nada que ver con el Ministerio".

Ábalos relata cómo fue su ruptura con Jésica: “Ahí conocí la palabra ‘ghosting’"

Lo cierto es que Jésica fue 'enchufada' en Ineco en un programa contratado con esa empresa por Adif. Pero el exministro también ha negado haber hablado con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Un mensaje de Koldo a la exresponsable de Adif dice lo contrario.

Cuando iba a terminar el contrato en Ineco, Jésica escribió a Koldo para que Ábalos se moviera: "Si es por mí, seguro que hace esa llamada", dice la mujer en uno de los mensajes. "Evidentemente yo no soy capaz de llamar a nadie, me lo pida quien me lo pida", ha justificado este lunes el exministro.

Ábalos también ha negado que supiera que Jésica no iba a trabajar y ha asegurado que se enteró de que luego fue contratada por Tragsatec "por la causa", el procedimiento judicial. "¿Dio alguna indicación de que no molestaran a Jésica?", le ha preguntado el fiscal. "Ni tuve constancia de esa situación, ya que no hablábamos de su trabajo, ni se me ocurre llamar con esa barbaridad", ha dicho Ábalos.

Compra de mascarillas

El exresponsable de Transportes ha afirmado que fue el equipo de Subsecretaría el que preparó todo el expediente relativo a la contratación de mascarillas en marzo de 2020. "Se hizo tal cual plantearon", ha afirmado.

Este es uno de los aspectos claves del proceso. Las acusaciones sostienen que, de forma predeterminada, se adjudicaron dos contratos millonarios a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Aldama. Se habría favorecido a esa empresa a cambio de comisiones ilícitas.

En contra de lo que consta en el procedimiento, Ábalos ha revelado que "Koldo me dijo que había hasta cuatro ofertas coetáneas a Soluciones de Gestión" aunque, en todo caso, "por mi mano no pasó ninguna".

El fiscal le ha interrogado por el contrato que el 16 de marzo (cinco días antes de la adjudicación del primer contrato, asumido por Puertos del Estado) firmaron Soluciones de Gestión y el grupo Cueto para proporcionar, precisamente a Puertos del Estado, ocho millones de mascarillas, que fue la cantidad final reflejada en el contrato (aunque inicialmente el expediente era por cuatro millones de cubrebocas).

"¿Cómo conoció Aldama esa información?", se ha preguntado Luzón. "¿Habló con Aldama?".

"Previamente no", ha respondido el exministro. "Aldama sí que iba a ver con frecuencia a Koldo y es probable, más que probable, que conociera nuestra necesidad. Pero en ese momento uno lo interpreta como una ayuda".

Ábalos ha presumido del éxito de la gestión de Transportes en aquella época dramática. La traída de mascarillas "fue un éxito porque este país no tuvo ningún problema de desabastecimiento de alimentos, medicamentos, paquetería..." gracias al funcionamiento de los transportes.

El fiscal jefe anticorrupción ha insistido al acusado sobre por qué se cambió el contrato de Puertos del Estado de cuatro a ocho millones de mascarillas. Aldama ha dicho que, cuando el subsecretario de Transportes le dice que van a contratar cuatro millones, él responde que "ocho millones o nada".

Pero Ábalos ha dado otra explicación a ese cambio. "Había un cuadro hecho en la Subsecretaría con el suministro a 15 días y a 30 días. Al darme cuenta, cuando me lo pusieron a la firma, que era suministro para 15 días y no 30, lo rectifico. Mi decisión fue de 8 millones de mascarillas, y cuando me di cuenta lo cambio".

-¿Le dijo Koldo que la empresa suministraba ocho millones de mascarillas o nada?

-A mí no. Mi decisión era contratar cuatro millones.

-¿Entonces por qué firma una orden con cuatro millones?

-Porque pensé que era de ocho. No me di cuenta de eso.