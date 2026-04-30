Aldama, el mejor testigo de cargo, asume su papel de 'nexo corruptor' y anuncia más problemas para el PSOE

Aldama implicó a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la frustración de un negocio inmobiliario con la SEPI, alegando que ella solicitó dichos edificios para su propio beneficio junto al Instituto de Empresa.

Señaló que parte del dinero ilícito era supuestamente para el PSOE y relató operaciones relacionadas con comisiones, adjudicación de contratos y la compra de inmuebles de lujo para personas vinculadas a la trama.

Aldama confirmó pagos en metálico de hasta 10.000 euros mensuales a Koldo García, que presuntamente se repartían con Ábalos, y afirmó haber entregado entre 3,5 y 4 millones de euros a ambos entre 2019 y 2022.

Víctor de Aldama, empresario implicado, admitió ante el Tribunal Supremo su papel como 'nexo corruptor' en la trama de contratos públicos vinculados a José Luis Ábalos y Koldo García.

Las acusaciones salieron satisfechas del Tribunal Supremo. Tras cerca de ocho horas de comparecencia del empresario Víctor de Aldama, habían sacado adelante una declaración clave para apuntalar los cargos que han llevado al banquillo al exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, y a su asistente, Koldo García.

Es verdad que Aldama, para el que la Fiscalía y las acciones populares piden siete años de cárcel, lo puso fácil desde el principio admitiendo prácticamente todos los hechos objeto de acusación. Pero también es cierto que las defensas de Ábalos y García tuvieron la oportunidad de ponerle en apuros y apenas si le rozaron.

"¿No es más cierto que todo responde a su deseo de darse importancia y alardear de sus relaciones con el poder?", le preguntó el defensor de Ábalos, Marino Turiel. "No soy tan imbécil de poder ir a la cárcel si lo que digo no es verdad", contestó Aldama.

El empresario, que el 21 de noviembre de 2024 decidió relatar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno buena parte de los hechos que ahora juzga la Sala Penal del Tribunal Supremo, asumió el papel de "nexo corruptor" que le atribuyó la UCO.

"Yo estoy en la banda organizada criminal", admitió sin paliativos Aldama.

A partir de ahí, confirmó que conoció con anticipación que el Ministerio de Ábalos iba a licitar contratos de mascarillas, lo que le permitió maniobrar para que se los adjudicaran a Soluciones de Gestión. Su comisión fue de 5,5 millones de euros.

Confirmó que su amigo Luis Alberto Escolano pagó por su indicación la "casita de novios" de la amante de Ábalos, Jésica Rodríguez, un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid a razón de 3.000 euros mensuales.

Relató cómo llegaron a los jefes de gabinete de las ministras María Jesús Montero y Reyes Maroto para gestiones con empresas, entre ellas la licencia de comercialización de hidrocarburos para Villafuel.

Y, como "los mejores negocios se hacen con el dinero de otros, me dijo mi abuelo", convenció a una mercantil de la órbita de Villafuel para que comprara un chalé en Cádiz en el que vacacionó Ábalos. Eso sí, Aldama salvó a Claudio Rivas, a quien desvinculó de la propiedad de Villafuel, y a Javier Hidalgo, de quien dijo que "no tuvo nada que ver" con el alquiler de otro chalé, en Marbella, para el exministro después de haber conseguido que Transportes difundiera una nota de prensa favorable al rescate de Air Europa.

Los pagos

Aldama ratificó que pagó 10.000 euros mensuales en metálico a Koldo para que se los repartiera con Ábalos. "Un regalo", dijo, ya que el grueso de los fondos ilícitos que presuntamente entregó al exministro y a su asesor provinieron de las constructoras.

"Se lo he llevado al Ministerio y a la vivienda oficial de Ábalos en El Viso, se lo he llevado a las estancias del ministro con una mochila. Se lo dejaba en una mesa. Ábalos, me imagino que por educación, ni lo contaba ni nada y lo guardaba en un cajón", ha asegurado.

Aldama cifró "entre tres millones y medio y cuatro millones" de euros el total de dinero que hizo llegar a García y Ábalos entre 2019 y 2022.

"Ellos siempre me han dicho que parte de este dinero era para el PSOE. Yo le pregunté a Koldo si el presidente del Gobierno lo sabía y me dijo 'todo lo que hacemos el presidente lo tiene claro y lo sabe'", manifestó Aldama.

Sus alusiones al jefe del Gobierno fueron las menos relevantes para las acusaciones, dada la falta de elemento corroborador alguno. "Si hay una jerarquía en esta trama, Pedro Sánchez está en el escalafón como número uno", dijo Aldama sin más prueba que su palabra.

Pero, contradiciendo a la defensa de García, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, remarcó que sí hay fehaciencia de la entrega de los 10.000 euros mensuales. Están, de un lado, los fondos que recogió Joseba García en la República Dominicana, dejando rastro en su teléfono. Y, de otro, las notas de gastos e ingresos aparecidas en los dispositivos electrónicos tanto de Aldama como de Koldo.

Choclán, al ataque, espoleó a su cliente para que dejara en la sala el anuncio de lo que le puede esperar al PSOE en otras investigaciones judiciales. No solo en la que indaga en el presunto pago de comisiones por constructoras. También la pieza secreta en manos de Ismael Moreno sobre la financiación del partido.

"Háblenos de los cupos de petróleo", pidió el defensor. Aldama relató entonces que "cuando Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela se habla de esos cupos para la financiación del PSOE. Se habla de que el Gobierno de España le apoye como presidente interino y de que él iba a dar una serie de cupos a España para la financiación del partido".

- ¿Ese sistema sigue luego con Delcy?, preguntó Choclán.

- Exactamente igual, con PDVSA. Hemos aportado en la causa secreta las evidencias y una serie de cosas en las que no me puedo extender

Aldama vinculó a esos cupos de petróleo supuestamente pactados con autoridades venezolanas una conversación reproducida en un informe de la UCO entre Ábalos y García.

En ella, éste le dice al ministro "estate tranquilo que a partir del mes que viene empezamos a cobrar un millón".

"Eso es de la época de Guaidó. Es lo que supuestamente se iban a repartir, después de pagar a la Internacional Socialista, Ábalos y García", explicó Aldama.

Según el empresario, el régimen de Maduro se molestó ante el acercamiento del Gobierno de Sánchez a Guaidó. "Me dicen que qué estoy haciendo yo pisando a Zapatero. Se lo traslado a Koldo y me dice ‘que le den por culo a ZP’".

Begoña Gómez y el IE

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, también fue puesta en el foco por Víctor de Aldama con un dato que no había trascendido hasta ahora.

Según el empresario, en 2019 presentó una oferta de 250 millones de euros para adquirir unos terrenos pertenecientes a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ubicados en las calles María de Molina-Velázquez, en una exclusiva y carísima zona del centro de Madrid.

El negocio surgió, ha relatado, porque la entonces ministra María Jesús Montero le comentó a Ábalos que iban a sacar a la venta inmuebles de la SEPI, información que el titular de Transportes transmitió a Koldo García y éste, a Aldama.

No obstante, una vez presentada la oferta por Aldama, el asesor de Ábalos le pidió que la retirara porque Begoña Gómez "quería esos edificios para ella".

Choclán también quiso profundizar en este asunto.

- ¿Por qué se le ofrece a usted ese negocio?

- Por la comisión que se iba a devengar para Koldo y Ábalos

- ¿Y por qué se frustra?

- Porque me dice Koldo que Begoña Gómez ha pedido, exigido, que 'Campos Velázquez' sea un negocio para ella y a mí me intentan hacer un cambio de cromos con otro suelo.

- ¿Para que lo quería Begoña Gómez?

- Era un negocio para ella con el Instituto de Empresa, que ella entraba a trabajar o ser colaboradora del IE.