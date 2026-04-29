Un informe pericial enviado al juez Peinado por Begoña niega perjuicios a la UCM por el 'software': "Tuvo beneficio"

Las claves

Las claves Generado con IA Un informe pericial presentado por la defensa de Begoña Gómez niega que la UCM sufriera perjuicio económico por el desarrollo del 'software' para la cátedra que ella dirigía. El perito sostiene que, lejos de un perjuicio, la UCM obtuvo un superávit gracias a las aportaciones de patrocinadores privados, que superaron los gastos. Los fondos empleados en el desarrollo del 'software' provinieron íntegramente de patrocinadores y se ejecutaron según la normativa presupuestaria y de contratación pública. El informe destaca que si la UCM no hubiera desarrollado el software, habría tenido que devolver la financiación recibida, lo que refuerza la ausencia de perjuicio.

Un dictamen pericial aportado por la defensa de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado niega que la Universidad Complutense de Madrid haya sufrido un perjuicio económico, que la UCM cifra en 113.000 euros, por los gastos de desarrollo de un 'software' para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la esposa de Sánchez dirigió.

El dictamen, elaborado por el profesor titular de Derecho financiero y tributario Jesús Rodríguez Márquez, actual presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, afirma que "no se ha producido el perjuicio señalado por la Universidad, sino que, antes al contrario, las cifras presentadas por aquélla reflejan un superávit a favor de la entidad pública".

La UCM firmó con Reale Seguros y la Fundación La Caixa un convenio para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que la esposa de Pedro Sánchez dirigió hasta septiembre de 2024.

A ese convenio se adhirieron luego otras entidades, unas colaborando con fondos adicionales (pr ejemplo, Numintec Communicaciones), otras con aportaciones en especie (así, Indra se ocupó del desarrollo tecnológico de la plataforma de 'software'- y otras, como la Fundación Once, participaron con su experiencia y conocimientos.

Reale Seguros hizo una aportación única de 60.000 euros. La Fundación La Caixa aportó 15.000 euros anuales entre 2020 y 2023. Human Age Institute, 10.000 euros y Numintec Comunicaciones, 6.000.

De acuerdo con el convenio, un 90 por ciento de esos recursos se destinan al desarrollo de las acciones propias de la cátedra extraordinaria, un 5 por ciento va a los servicios centrales de la UCM y el 5 por ciento restante, al centro gestor de la universidad.

El convenio preveía la creación de una herramienta digital destinada a las pequeñas y medianas empresas con el fin de que pudiera planificar la implantación de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas adoptadas.

Para su desarrollo, la UCM suscribió un contrato de patrocinio con Google, que aportó 40.000 euros a esa plataforma digital denominada Transforma TSC.

Dado que la aportación de Google se integró en el presupuesto de la UCM para la cátedra extraordinaria, los recursos obtenidos fueron de 176.000 euros, de los cuales las actividades de la propia cátedra y el desarrollo del software obtuvieron financiación por importe de 158.400 euros (90%), mientras que los gastos de personal y dirección de la UCM se retribuyen con 17.600 euros (10%).

El cálculo de la UCM

El dictamen señala que la UCM ha cifrado en 113.000 euros los perjuicios sufridos "calculando 'su parte' de cada uno de los servicios de la universidad implicados en la gestión de la cátedra".

Esa cifra se obtiene por la agregación de dos grandes partidas. De un lado, las cantidades de dinero aplicadas al desarrollo del 'software' y que derivan de un conjunto de contratos menores suscritos con Making Science Group, por importe total de 24.200 euros; con Deloitte Consulting por 18.148,79 euros; con Deloitte por 60.500 euros y otros contratos exentos de fiscalización previa por 5.917 euros. Esta parte importa un total de 108.765,79 euros.

De otro, por los costes de personal y dirección imputados por la UCM al desarrollo y adaptación del 'software', asignando horas y personal a las distintas tareas realizadas.

"No hay ninguna justificación adicional de las razones por las que, por poner un ejemplo, el gerente de la Escuela de Gobierno tarda 3 horas en emitir un informe sobre un contrato menor. Esto es, la asignación de horas y personal se realiza 'a tanto alzado' y, en todo caso, sin ninguna justificación adicional", señala el dictamen.

El coste de personal agregado por todos los servicios, así calculado, asciende a 4.743,53 euros.

Sin irregularidades

El autor del dictamen indica que quiere "dejar clara la ausencia de cualquier irregularidad en el manejo de los fondos públicos dedicados a la cátedra y, en particular, a la creación del 'software'".

"Todo lo invertido por la UCM para la elaboración del 'software' ha sido ejecutado con estricto cumplimiento de la normativa presupuestaria y de contratación pública", señala a ese respecto.

Destaca también que los gastos asociados a la cátedra "no se han financiado con unos fondos distintos de los aportados por los patrocinadores".

Y subraya que "el gasto se ha ejecutado siguiendo escrupulosamente la normativa presupuestaria y de contratación, tanto la general como la propia de la UCM

Dado el carácter afectado de los ingresos, sólo podían destinarse a financiar las actividades ordinarias de la cátedra, en su 90 por ciento, y a los gastos indirectos derivados de aquélla, en su 10 por ciento.

"En sentido inverso, si no se hubiesen realizado las actividades propias de la cátedra, entre las que se encuentra la elaboración del 'software', la UCM debería haber devuelto la financiación recibida, que no se puede destinar a otras atenciones", indica.

"Ningún perjuicio"

Para el perito, la UCM, "aun suponiendo que se hubiera producido una apropiación indebida del 'software', no habría padecido ningún perjuicio por la ejecución del gasto derivado de la contratación de los servicios necesarios para la elaboración de la plataforma, que se cuantifican en 108.765,79 euros".

Y ello porque, según el convenio, era obligatorio desarrollar ese 'software' en los dos primeros años de la cátedra, esos 108.765,79 euros "han sido recibidos de las entidades privadas patrocinadoras" y, en caso de no haber aplicado los fondos a esa finalidad, "se habría incumplido el convenio, con obligación, a cargo de la UCM, de devolver la financiación recibida".

"Debemos recordar que la financiación afectada para esta finalidad importa 158.400 euros, cuantía muy superior a la consignada como gasto incurrido por parte de la UCM", subraya.

En cuanto a los gastos de personal que la UCM cuantifica, también como perjuicio, en 4.743.53 euros, el dictamen señala que el convenio "contemplaba, igualmente, que tales gastos deberían ser sufragados con la financiación aportada por los patrocinadores".

"En este concreto apartado, además, sabemos que existe un superávit a favor de la UCM, toda vez que la financiación afectada a estos costes indirectos ha ascendido a 17.600 euros, mientras que los gastos reales que certifica la UCM se reducen a 4.743,53 euros. Esto es, la UCM, en este concreto apartado, no solo no ha padecido ningún quebranto, sino que ha obtenido un beneficio como consecuencia de la ejecución del convenio y la construcción de la plataforma de 'software'", afirma.

A juicio del perito, la cuantificación realizada por la UCM es "incorrecta", ya que "no se le ha causado perjuicio alguno o, en todo caso, el hipotético perjuicio no puede consistir en las cantidades invertidas en la elaboración de la plataforma como herramienta propia de la cátedra".

" Nunca puede suponer un perjuicio para la UCM gastar unos fondos que proporcionan unos terceros, en las finalidades previstas por el convenio suscrito con tales terceros", explica.

La UCM "ha recibido de las empresas privadas 158.400 euros que debían destinarse a las actividades de la cátedra, incluyendo la elaboración del 'software'. Lo que dice la cuantificación realizada por la universidad es que, de esos 158.400 euros recibidos de terceros, 108.765,79 euros se han destinado a la finalidad para la que estaban previstos", señala.

La UCM "también ha recibido de esas mismas entidades privadas 17.600 euros para atender a los gastos de personal y de dirección de la UCM aplicados a la cátedra". Y lo que dice la cuantificación de la universidad es que el gasto real que tuvo por esos conceptos fue de solo 4.743,53 euros, "con lo que ha obtenido un superávit de 12.856,47 euros".