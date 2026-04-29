Aldama: "He visto a Koldo coger tickets de otra mesa, en un restaurante, para pasarlos al PSOE y que se los pagasen"

El empresario Víctor de Aldama durante su declaración en el Tribunal Supremo. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Víctor de Aldama declaró en el Tribunal Supremo sobre su estrecha relación con Koldo García, implicado en el caso Mascarillas. Aldama afirmó haber visto a Koldo coger tickets de otras mesas en restaurantes y cargarlos al PSOE para que se los pagasen. Según Aldama, Koldo le pedía recibos de compra de menos de mil euros para presentarlos como gastos al Partido Socialista. El juicio investiga una supuesta red criminal dedicada a amañar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, en la que estarían implicados Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.

Sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, Koldo García soltó una carcajada cuando escuchó la hipérbole que pronunció Víctor de Aldama: "A mí, con Koldo, sólo me ha faltado acostarme".

El exasesor del Ministerio de Transportes, aún riendo, miró a quien fuese su jefe, el exministro de Transportes y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos, sentado a su lado, y negó jocosamente con la cabeza y el dedo índice de su mano izquierda. Ábalos sonrió.

Pocos minutos después de las cuatro de la tarde de este miércoles, tras un receso de apenas hora y media para comer, ha continuado en el Supremo la declaración como acusado de Víctor de Aldama en el juicio del llamado caso Koldo; después bautizado como caso Ábalos y acotado a caso Mascarillas.

Esta mañana, desde las diez, el empresario ha explicado, entre otros extremos, su estrecha relación con Koldo, la misma que, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, le permitió penetrar en la Administración pública y pasar a formar parte de una supuesta red criminal dedicada a amañar contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La misma red por la que ahora están siendo juzgados Aldama, Koldo y Ábalos.

De ahí, la hipérbole del empresario durante su interrogatorio. Aldama también ha sostenido que llegó a ver a García "coger tickets de otra mesa, en un restaurante, para cargarlos al PSOE y que se los pagasen".

Según ha explicado el acusado —el primero de los tres en declarar—, el antiguo asesor de Transportes estaba "obsesionado con los tickets". De acuerdo con su versión, Kodlo le pidió que le entregase recibos de compra, siempre que tuvieran importes inferiores a mil euros, para cargarlos como gastos al Partido Socialista y que la formación política se los reintegrase.

En otro momento del tramo vespertino de su declaración, Aldama se ha quejado ante el tribunal del "murmullo" que escuchaba al oír hablar a Ábalos y Koldo, sentados a su izquierda, con sus respectivos abogados. "Si no, no puedo centrarme en la pregunta", ha reprochado.

En realidad, el objeto de este juicio no está centrado en los tickets cargados por Koldo García al PSOE. De hecho, es un juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el que investiga, bajo secreto de sumario, las supuestas irregularidades en la contabilidad del Partido Socialista.

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